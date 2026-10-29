Back office
Младший специалист в отдел сопровождения платежных операций
Работа Младшего специалиста по сопровождению платежных операций в Selectel - это:
- Погружение в работу биллинга и расчеты с контрагентами
- Общение с внутренними и внешними клиентами
- Отсутствие ограничений в инициативности
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Работа в биллинговой системе: внесение и проверка данных, формирование стандартных отчетов
- Контроль сроков оплат и информирование клиентов о задолженности
- Подготовка и отправка клиентам бухгалтерских документов (на бумаге и через систему ЭДО)
- Проведение регулярных сверок расчетов по установленным правилам
- Обработка ошибок и уточнений в ЭДО (отказы в подписании, запросы на корректировку и пр.) и коммуникация с клиентами в рамках стандартных инструкций
Мы ожидаем
- Знание основ бух.учета и делопроизводства
- Умение работать с программами или готовность к быстрому изучению программ: MS Office, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок, почтовые клиенты
- Понимание, что такое дебиторская задолженность
- Внимательность к деталям, умение работать с цифрами
- Умение работать в режиме многозадачности и контролировать сроки выполнения своих задач
- Навыки грамотной устной и письменной коммуникации на русском языке
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса