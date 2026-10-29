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Back office

Младший специалист в отдел сопровождения платежных операций

Работа Младшего специалиста по сопровождению платежных операций в Selectel - это:

  • Погружение в работу биллинга и расчеты с контрагентами
  • Общение с внутренними и внешними клиентами
  • Отсутствие ограничений в инициативности
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Работа в биллинговой системе: внесение и проверка данных, формирование стандартных отчетов
  • Контроль сроков оплат и информирование клиентов о задолженности
  • Подготовка и отправка клиентам бухгалтерских документов (на бумаге и через систему ЭДО)
  • Проведение регулярных сверок расчетов по установленным правилам
  • Обработка ошибок и уточнений в ЭДО (отказы в подписании, запросы на корректировку и пр.) и коммуникация с клиентами в рамках стандартных инструкций
Мы ожидаем
  • Знание основ бух.учета и делопроизводства
  • Умение работать с программами или готовность к быстрому изучению программ: MS Office, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок, почтовые клиенты
  • Понимание, что такое дебиторская задолженность
  • Внимательность к деталям, умение работать с цифрами
  • Умение работать в режиме многозадачности и контролировать сроки выполнения своих задач
  • Навыки грамотной устной и письменной коммуникации на русском языке
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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