VPS/VDS в Санкт-Петербурге

Арендуйте облачный сервер в Санкт-Петербурге у российского провайдера. Платите только за используемые ресурсы. Минимальное время аренды — 1 час.
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  • API и Terraform
  • Бесплатная защита от DDoS
  • 152-ФЗ
  • PCI DSS
  • Включены 3 ТБ трафика
  • Техподдержка 24/7
  • Регистрация доменов
VPS/VDS в Санкт-Петербурге
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Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

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Резервное копирование

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Интернет-трафик

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Хранение образов

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Что входит в услугу аренды VPS/VDS в Санкт-Петербурге

  • управление серверами с помощью API и Terraform,
  • 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
  • безлимитный трафик между продуктами Selectel,
  • DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов,
  • защита от DDoS-атак на уровне L3 и L4,
  • выделенный IP-адрес (IPv4 или IPv6).

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