- управление серверами с помощью API и Terraform,
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
- безлимитный трафик между продуктами Selectel,
- DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов,
- защита от DDoS-атак на уровне L3 и L4,
- выделенный IP-адрес (IPv4 или IPv6).
Мы обновили интерфейс и добавили гибкие настройки конфигураций. Оцените новую версию на странице «Облачные серверы».
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Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
0,00 ₽/мес.
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
0,00 ₽/мес.
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
0,00 ₽
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,90 ₽/ГБ, а ширина канала — 3 Гбит/с.
Хранение образов
0,00 ₽/мес.
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
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Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
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Что входит в услугу аренды VPS/VDS в Санкт-Петербурге
Почему арендуют VPS/VDS в СПб
Дата-центры уровня Tier III
У нас есть шесть собственных дата-центров в России: в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Они надежно защищены на всех уровнях: от физической безопасности ДЦ до инфраструктуры.
Соответствие 152-ФЗ и сертификат PCI DSS
Наше облако соответствует 152-ФЗ и имеет сертификат PCI DSS. Это значит, что вы можете хранить и обрабатывать персональные данные до первого уровня защищенности, а также защищать данные платежных карт.
Круглосуточная техподдержка
Техническая поддержка поможет разобраться в том, как работают наши продукты, подскажет, как их настроить, и решит все вопросы и проблемы. Средняя скорость ответа на вопрос — 15 минут.
Преимущества аренды виртуального хостинга в Selectel
Даем управлять серверами через панель, API и Terraform
Заказать сервер с почасовой оплатой и изменить его ресурсы (ядра процессора, память, диски) вы можете в панели управления Selectel.
Управлять сервером можно с помощью API и Terraform. Настраивать скрипты и следить за статистикой — через ISPmanager и другие инструменты.
Подключаем бесплатную защиту от DDoS
Для всех сервисов облачной платформы Selectel подключена бесплатная защита от DDoS. Она помогает отражать атаки на уровне сетевых протоколов L3, L4.
Вы можете повысить уровень защиты, воспользовавшись предложениями наших партнеров: DDoS-Guard и Curator.
Предоставляем белый IP и бесплатный DNS-хостинг
Предоставляем публичный IP-адрес от 3,67 ₽/день, в том числе IPv6, и бесплатный DNS-хостинг для всех облачных серверов.
Позволяем гибко настраивать сети
Вы сами можете настраивать сеть для ваших задач. Вы можете подключиться к приватной сети без доступа в интернет или с доступом к нему. А также можете связать облачные серверы с другими продуктами Selectel, частями своей инфраструктуры или гипероблаками.
В сеть уже включены 3 ТБ трафика в месяц бесплатно.
Как заказать VPS/VDS в Санкт-Петербурге
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel
Пополните баланс удобным способом
Выберите облачный сервер подходящей конфигурации
Подключите дополнительные услуги
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Какие операционные системы доступны?
При аренде виртуального сервера в Петербурге вы можете выбрать готовые к работе образы Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux — с готовым рабочим окружением и настройкой всех параметров.
Если ни один из образов не подходит, можно загрузить собственный в панели управления Selectel. В том числе лицензированное ПО Microsoft (Windows), приобретенное у другого провайдера. Подробнее об этом читайте в документации.
Есть у вас серверы с предустановленными CMS?
Нет, но на любой наш серверы вы можете установить подходящую под ваш проект CMS, в том числе бесплатные: WordPress, Joomla, Битрикс и т. д.
Могу ли я арендовать VPS/VDS в СПб посуточно?
Да, вы можете арендовать VPS/VDS в Санкт-Петербурге на сутки или любой другой период. Минимальный срок аренды сервера — один час.
За какое время запускается VPS/VDS-хостинг?
Для запуска сервера готовой конфигурации потребуется пара минут. Для этого перейдите в панель управления, выберите и оплатите сервер.
Какие еще VPS/VDS у вас есть?
Вы можете арендовать у нас VPS/VDS:
Облачные серверы
Создание облачного сервера
Работа с облачным сервером
Группы размещения
Диски
Сети
Образы
Бэкапы
Балансировщик нагрузки
Selectel Cloud Management API
Custom Resources API
Как развернуть приватную LLM в облачном кластере Kubernetes
Как развернуть модель для генерации видео LTX-2 на сервере
Как установить 1C на Linux-сервер в облаке
Поднимаем Llama 3 в облаке: Ollama и Open WebUI
Как развернуть Mistral 7B на GPU-сервере через vLLM
Автоматизируем создание глобального роутера для связи выделенного и облачного серверов
Как настроить аварийное восстановление с возможностью георезерва
Как развернуть катастрофоустойчивые сервисы в облаке Selectel
Как получить максимум производительности из облака: обзор обновлений облачной платформы Selectel
Как мы строим S3 в Selectel
Selectel Tech Day
GPU в облаке: повышаем производительность и сокращаем стоимость инфраструктуры
Решайте бизнес-задачи с помощью виртуальных серверов в Петербурге и дополнительных услуг Selectel
Хранить и восстанавливать данные
Резервное копирование в облаке
Резервное копирование агентами
S3
Развернуть проект с особенными требованиями
Повысить отказоустойчивость и ускорить загрузку контента
Балансировщик нагрузки
CDN
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
Отражать угрозы
Передать администрирование сервисов провайдеру
Managed Kubernetes
Облачные базы данных
Базовое администрирование
DevOps as a Service
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.