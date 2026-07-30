Вы сами можете настраивать сеть для ваших задач. Вы можете подключиться к приватной сети без доступа в интернет или с доступом к нему. А также можете связать облачные серверы с другими продуктами Selectel, частями своей инфраструктуры или гипероблаками.

В сеть уже включены 3 ТБ трафика в месяц бесплатно.