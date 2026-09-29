Управление знаниями
Технический писатель
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Создавать и поддерживать пользовательскую документацию по продуктам на docs.selectel.ru
- С командой разработки готовить к публикации документацию API docs.selectel.ru/api/ и Terraform docs.selectel.ru/terraform/
- Участвовать в создании и поддержке внутренней документации по продуктам
- Совместно с менеджерами продуктов думать о развитии и улучшении документации
- Работать с обратной связью и метриками
- Самостоятельно планировать свою загрузку
- Совместно с командой технических писателей работать над общими процессами, документами, командными артефактами
- Участвовать в разработке обучающих курсов
Мы ожидаем
- Имеете опыт работы техническим писателем в IT-компании
- Знаете, как написать документацию, которая будет решать проблемы пользователя
- Готовы самостоятельно разбираться в технически сложных продуктах
- Умеете обрабатывать большие объемы информации, выделять самое важное и превращать это в понятный и грамотный технический текст
- Умеете оценивать свои трудозатраты, декомпозировать задачи и приоритизировать их, а также самостоятельно планировать свою загрузку
- Понимаете, как работает API, и умеете с ним взаимодействовать
- Имеете представление о том, что такое Terraform
- Умеете работать с Git и Markdown
- Используете AI-инструменты, понимаете их возможности и ограничения
- Понимаете, чем виртуальный сервер отличается от выделенного, а приватная сеть от публичной
Будет плюсом
- Опыт администрирования серверов
- Умение работать с командной строкой
- Высшее образование в сфере IT
- Любовь к работе с текстом
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса