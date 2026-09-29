Технический писатель

Основные задачи

Создавать и поддерживать пользовательскую документацию по продуктам на docs.selectel.ru

С командой разработки готовить к публикации документацию API docs.selectel.ru/api/ и Terraform docs.selectel.ru/terraform/

Участвовать в создании и поддержке внутренней документации по продуктам

Совместно с менеджерами продуктов думать о развитии и улучшении документации

Работать с обратной связью и метриками

Самостоятельно планировать свою загрузку

Совместно с командой технических писателей работать над общими процессами, документами, командными артефактами

Участвовать в разработке обучающих курсов

Мы ожидаем

Имеете опыт работы техническим писателем в IT-компании

Знаете, как написать документацию, которая будет решать проблемы пользователя

Готовы самостоятельно разбираться в технически сложных продуктах

Умеете обрабатывать большие объемы информации, выделять самое важное и превращать это в понятный и грамотный технический текст

Умеете оценивать свои трудозатраты, декомпозировать задачи и приоритизировать их, а также самостоятельно планировать свою загрузку

Понимаете, как работает API, и умеете с ним взаимодействовать

Имеете представление о том, что такое Terraform

Умеете работать с Git и Markdown

Используете AI-инструменты, понимаете их возможности и ограничения

Понимаете, чем виртуальный сервер отличается от выделенного, а приватная сеть от публичной

Будет плюсом

Опыт администрирования серверов

Умение работать с командной строкой

Высшее образование в сфере IT

Любовь к работе с текстом

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса