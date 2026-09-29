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Управление знаниями

Технический писатель

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Создавать и поддерживать пользовательскую документацию по продуктам на docs.selectel.ru
  • С командой разработки готовить к публикации документацию API docs.selectel.ru/api/ и Terraform docs.selectel.ru/terraform/
  • Участвовать в создании и поддержке внутренней документации по продуктам
  • Совместно с менеджерами продуктов думать о развитии и улучшении документации
  • Работать с обратной связью и метриками
  • Самостоятельно планировать свою загрузку
  • Совместно с командой технических писателей работать над общими процессами, документами, командными артефактами
  • Участвовать в разработке обучающих курсов
Мы ожидаем
  • Имеете опыт работы техническим писателем в IT-компании
  • Знаете, как написать документацию, которая будет решать проблемы пользователя
  • Готовы самостоятельно разбираться в технически сложных продуктах
  • Умеете обрабатывать большие объемы информации, выделять самое важное и превращать это в понятный и грамотный технический текст
  • Умеете оценивать свои трудозатраты, декомпозировать задачи и приоритизировать их, а также самостоятельно планировать свою загрузку
  • Понимаете, как работает API, и умеете с ним взаимодействовать
  • Имеете представление о том, что такое Terraform
  • Умеете работать с Git и Markdown
  • Используете AI-инструменты, понимаете их возможности и ограничения
  • Понимаете, чем виртуальный сервер отличается от выделенного, а приватная сеть от публичной
Будет плюсом
  • Опыт администрирования серверов
  • Умение работать с командной строкой
  • Высшее образование в сфере IT
  • Любовь к работе с текстом
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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