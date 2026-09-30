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Backend-разработка

AI Solution Architect

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Проведение discovery с заказчиком, анализ бизнес-процессов, данных и ограничений
  • Перевод бизнес-задач в техническую архитектуру с выбором подходящих AI-технологий
  • Проектирование агентных решений и интеграция AI в корпоративные системы
  • Создание прототипов и доведение их до production-ready состояния
  • Определение качества AI-систем с помощью evals, golden datasets и метрик
  • Управление технической командой пилота
  • Взаимодействие с заказчиком как технический партнёр: воркшопы, демо, архитектурные сессии
  • Формирование повторяемых активов: reference architectures, шаблоны интеграций, библиотеки промптов и чек-листы безопасности
Мы ожидаем
  • Опыт в software engineering, solution architecture, AI/ML engineering или техническом консалтинге от 5 лет
  • Реальный опыт внедрения LLM/GenAI-решений, включая пилоты или production
  • Уверенные навыки backend разработки: Python и/или TypeScript/Node.js, REST/GraphQL API, SQL, Docker, CI/CD, Git
  • Понимание архитектуры LLM-приложений и опыт работы с инструментами LangGraph, LangChain, LlamaIndex и др.
  • Знание моделей и провайдеров AI, таких как OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, YandexGPT и другие
  • Опыт интеграций с корпоративными системами и понимание безопасности и governance для AI
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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