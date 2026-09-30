Backend-разработка
AI Solution Architect
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Проведение discovery с заказчиком, анализ бизнес-процессов, данных и ограничений
- Перевод бизнес-задач в техническую архитектуру с выбором подходящих AI-технологий
- Проектирование агентных решений и интеграция AI в корпоративные системы
- Создание прототипов и доведение их до production-ready состояния
- Определение качества AI-систем с помощью evals, golden datasets и метрик
- Управление технической командой пилота
- Взаимодействие с заказчиком как технический партнёр: воркшопы, демо, архитектурные сессии
- Формирование повторяемых активов: reference architectures, шаблоны интеграций, библиотеки промптов и чек-листы безопасности
Мы ожидаем
- Опыт в software engineering, solution architecture, AI/ML engineering или техническом консалтинге от 5 лет
- Реальный опыт внедрения LLM/GenAI-решений, включая пилоты или production
- Уверенные навыки backend разработки: Python и/или TypeScript/Node.js, REST/GraphQL API, SQL, Docker, CI/CD, Git
- Понимание архитектуры LLM-приложений и опыт работы с инструментами LangGraph, LangChain, LlamaIndex и др.
- Знание моделей и провайдеров AI, таких как OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, YandexGPT и другие
- Опыт интеграций с корпоративными системами и понимание безопасности и governance для AI
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса