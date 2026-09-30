AI Solution Architect

Основные задачи

Проведение discovery с заказчиком, анализ бизнес-процессов, данных и ограничений

Перевод бизнес-задач в техническую архитектуру с выбором подходящих AI-технологий

Проектирование агентных решений и интеграция AI в корпоративные системы

Создание прототипов и доведение их до production-ready состояния

Определение качества AI-систем с помощью evals, golden datasets и метрик

Управление технической командой пилота

Взаимодействие с заказчиком как технический партнёр: воркшопы, демо, архитектурные сессии

Формирование повторяемых активов: reference architectures, шаблоны интеграций, библиотеки промптов и чек-листы безопасности

Мы ожидаем

Опыт в software engineering, solution architecture, AI/ML engineering или техническом консалтинге от 5 лет

Реальный опыт внедрения LLM/GenAI-решений, включая пилоты или production

Уверенные навыки backend разработки: Python и/или TypeScript/Node.js, REST/GraphQL API, SQL, Docker, CI/CD, Git

Понимание архитектуры LLM-приложений и опыт работы с инструментами LangGraph, LangChain, LlamaIndex и др.

Знание моделей и провайдеров AI, таких как OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, YandexGPT и другие

Опыт интеграций с корпоративными системами и понимание безопасности и governance для AI

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса