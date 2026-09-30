Маркетинг и PR

Редакция Selectel развивает два крупных ресурса: Блог на Хабре (топ-2 в рейтинге блогов компаний) и Академию Selectel - собственное техническое бренд-медиа.



Ищем в команду редактора, который способен писать и редактировать контент о технологиях, в частности - о железе: видеокартах, процессорах, серверах, хранилищах данных, bare metal и не только.



Ожидаем, что технический редактор сможет курировать контент по информационной безопасности: следить за инцидентами на рынке, проверять материалы на корректность, проактивно взаимодействовать с продуктовой командой продуктов информационной безопасности и готовить оперативный контент.