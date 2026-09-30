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Технический редактор

Редакция Selectel развивает два крупных ресурса: Блог на Хабре (топ-2 в рейтинге блогов компаний) и Академию Selectel - собственное техническое бренд-медиа.

Ищем в команду редактора, который способен писать и редактировать контент о технологиях, в частности - о железе: видеокартах, процессорах, серверах, хранилищах данных, bare metal и не только.

Ожидаем, что технический редактор сможет курировать контент по информационной безопасности: следить за инцидентами на рынке, проверять материалы на корректность, проактивно взаимодействовать с продуктовой командой продуктов информационной безопасности и готовить оперативный контент.

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Подготавливать технический контент для Хабра и Академии Selectel
  • Курировать внутренних авторов из технических отделов, редактировать тексты
  • Участвовать в подготовке сценариев для коротких видео о технологиях
  • Проводить тренд-хантинг на рынке решений информационной безопасности и планировать публикации
  • Подготавливать контент для технологических стендов
Мы ожидаем
  • Высшее техническое образование
  • Опыт работы редактором в техническом блоге от года
  • Умение оценивать свои трудозатраты, декомпозировать и приоритизировать задачи
  • Умение «на пальцах» объяснить, из чего состоит сервер, что такое межсетевой экран и аттестация инфраструктуры по требованиям регуляторов
  • Знание, где заканчивается «инфостиль» и стиль автора в техническом контенте
  • Грамотную работу с заказчиками: хорошо развитые Soft Skills и результативная коммуникация
Будет плюсом
  • Опыт работы автором или опыт написания текстов «для себя»
  • Умение разбираться в устройстве Хабра и/или Render.ru
  • Опыт работы в качестве инженера
  • Понимание принципов работы Linux
  • Умение переупаковывать статьи в короткие форматы: сценарии для коротких видео
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибридный формат работы, гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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