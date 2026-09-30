Технический редактор
Редакция Selectel развивает два крупных ресурса: Блог на Хабре (топ-2 в рейтинге блогов компаний) и Академию Selectel - собственное техническое бренд-медиа.
Ищем в команду редактора, который способен писать и редактировать контент о технологиях, в частности - о железе: видеокартах, процессорах, серверах, хранилищах данных, bare metal и не только.
Ожидаем, что технический редактор сможет курировать контент по информационной безопасности: следить за инцидентами на рынке, проверять материалы на корректность, проактивно взаимодействовать с продуктовой командой продуктов информационной безопасности и готовить оперативный контент.
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Подготавливать технический контент для Хабра и Академии Selectel
- Курировать внутренних авторов из технических отделов, редактировать тексты
- Участвовать в подготовке сценариев для коротких видео о технологиях
- Проводить тренд-хантинг на рынке решений информационной безопасности и планировать публикации
- Подготавливать контент для технологических стендов
Мы ожидаем
- Высшее техническое образование
- Опыт работы редактором в техническом блоге от года
- Умение оценивать свои трудозатраты, декомпозировать и приоритизировать задачи
- Умение «на пальцах» объяснить, из чего состоит сервер, что такое межсетевой экран и аттестация инфраструктуры по требованиям регуляторов
- Знание, где заканчивается «инфостиль» и стиль автора в техническом контенте
- Грамотную работу с заказчиками: хорошо развитые Soft Skills и результативная коммуникация
Будет плюсом
- Опыт работы автором или опыт написания текстов «для себя»
- Умение разбираться в устройстве Хабра и/или Render.ru
- Опыт работы в качестве инженера
- Понимание принципов работы Linux
- Умение переупаковывать статьи в короткие форматы: сценарии для коротких видео
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибридный формат работы, гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса