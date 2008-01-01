Эксплуатация дата-центра

Инженер отдела слаботочных систем

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Санкт-Петербург
Фиксированный

Основные задачи

  • Монтаж систем видеонаблюдения
  • Монтаж систем контроля доступа
  • Монтаж систем противопожарной защиты (ПС, СОУЭ, АПЗ)
  • Конфигурирование смонтированного оборудования
  • Поддержание работоспособности существующих систем, оперативные ремонты и замены вышедших из строя элементов систем
  • Участие в разработке и реализации проектов компании по слаботочным системам

Мы ожидаем

  • Опыт работы в монтаже, эксплуатации слаботочных систем не менее 3 лет
  • Отличные знания работы СКУД, видеонаблюдения, охранной сигнализации, пожарной сигнализации и пожаротушения
  • Знание систем Болид, Parsec
  • Навыки самостоятельного монтаж СКУД, СКС, СВН
  • Опыт устранения неисправностей в работе систем

Будет плюсом

  • Интерес к совершенствованию знаний в сфере слаботочных систем

      • Про условия

      • Официальное оформление
      • Белую заработную плату и премии по результатам работы
      • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
      • Релокационный бонус при переезде

      • Бесплатные обеды и кофе-брейки

      Про здоровье и спорт

      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач*
      • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
      • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
      • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
      • Офисный душ*

      Про развитие

      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
      • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      Про досуг

      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
      • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
      • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

      *пока что только для питерского офиса

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