Инженер отдела слаботочных систем

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Санкт-Петербург
Фиксированный
Основные задачи
- Монтаж систем видеонаблюдения
- Монтаж систем контроля доступа
- Монтаж систем противопожарной защиты (ПС, СОУЭ, АПЗ)
- Конфигурирование смонтированного оборудования
- Поддержание работоспособности существующих систем, оперативные ремонты и замены вышедших из строя элементов систем
- Участие в разработке и реализации проектов компании по слаботочным системам
Мы ожидаем
- Опыт работы в монтаже, эксплуатации слаботочных систем не менее 3 лет
- Отличные знания работы СКУД, видеонаблюдения, охранной сигнализации, пожарной сигнализации и пожаротушения
- Знание систем Болид, Parsec
- Навыки самостоятельного монтаж СКУД, СКС, СВН
- Опыт устранения неисправностей в работе систем
Будет плюсом
- Интерес к совершенствованию знаний в сфере слаботочных систем
- Официальное оформление
- Белую заработную плату и премии по результатам работы
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Про условия
Про здоровье и спорт
Про развитие
Про досуг
*пока что только для питерского офиса
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