Системное администрирование

DevOps/Linux Инженер

Отдел услуг администрирования - мы команда инженеров, разработчиков и архитекторов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать. Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены! Приглашаем Linux-инженера в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
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Отдел услуг администрирования - мы команда инженеров, разработчиков и архитекторов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать. Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены! Приглашаем Linux-инженера в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

Основные задачи

  • Проектирование, развертывание и перенос инфраструктур клиентов на мощности Selectel
  • Развитие и поддержка инфраструктур клиентов на базе Linux
  • Развитие инструментов автоматизации - Внедрение и развитие средств защиты информации
  • Построение процессов постоянной интеграции и разработки (CI/CD)
  • Разработка и поддержка внутренних сервисов отдела
  • Создание документации по инфраструктуре и процессам, а также поддержка её актуальности

Мы ожидаем

  • Опыт работы с облачными провайдерами - Опыт работы с продуктами компании Astra (ОС Astra Linux, ALD Pro, Termidesk, Tantor)
  • Опыт работы со средствами защиты информации (Usergate, Secret Net Studio, vGate)
  • Опыт администрирования систем Linux (Debian-based)
  • Опыт администрирования кластеров СУБД (PostgreSQL/MySQL)
  • Опыт администрирования web-серверов (Nginx/Apache)
  • Опыт автоматизация настройки серверов с помощью ansible Ansible
  • Опыт описания инфраструктуры проекта при помощи Terraform
  • Понимание работы сетей (OSI, TCP/IP, VPN, VLAN, маршрутизация) и навыки траблшутинга
  • Понимание работы систем контроля версий Git
  • Владение скриптовыми языками для автоматизации

Будет плюсом

  • Опыт работы с Gitlab CI
  • Опыт администрирования Window Server (2016-2022)
  • Опыт администрирования кластеров 1C
  • Опыт работы с системами мониторинга и сбора диагностических данных (ELK/Grafana/Prometheus/Zabbix)
  • Уверенное знание Docker, а также понимание основных принципов CI/CD
  • Базовые знания k8s

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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