DevOps/Linux Инженер

Подписаться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Отдел услуг администрирования - мы команда инженеров, разработчиков и архитекторов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать. Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены! Приглашаем Linux-инженера в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
Основные задачи
- Проектирование, развертывание и перенос инфраструктур клиентов на мощности Selectel
- Развитие и поддержка инфраструктур клиентов на базе Linux
- Развитие инструментов автоматизации - Внедрение и развитие средств защиты информации
- Построение процессов постоянной интеграции и разработки (CI/CD)
- Разработка и поддержка внутренних сервисов отдела
- Создание документации по инфраструктуре и процессам, а также поддержка её актуальности
Мы ожидаем
- Опыт работы с облачными провайдерами - Опыт работы с продуктами компании Astra (ОС Astra Linux, ALD Pro, Termidesk, Tantor)
- Опыт работы со средствами защиты информации (Usergate, Secret Net Studio, vGate)
- Опыт администрирования систем Linux (Debian-based)
- Опыт администрирования кластеров СУБД (PostgreSQL/MySQL)
- Опыт администрирования web-серверов (Nginx/Apache)
- Опыт автоматизация настройки серверов с помощью ansible Ansible
- Опыт описания инфраструктуры проекта при помощи Terraform
- Понимание работы сетей (OSI, TCP/IP, VPN, VLAN, маршрутизация) и навыки траблшутинга
- Понимание работы систем контроля версий Git
- Владение скриптовыми языками для автоматизации
Будет плюсом
- Опыт работы с Gitlab CI
- Опыт администрирования Window Server (2016-2022)
- Опыт администрирования кластеров 1C
- Опыт работы с системами мониторинга и сбора диагностических данных (ELK/Grafana/Prometheus/Zabbix)
- Уверенное знание Docker, а также понимание основных принципов CI/CD
- Базовые знания k8s
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Системное администрированиеСмотреть все
DevOps
Санкт-ПетербургСистемное администрирование
DevSecOps
Удаленная работа