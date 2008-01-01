Управление знаниями

Технический писатель

Наш отдел отвечает за все знания о продуктах, которые мы храним внутри компании и которые транслируем вовне. Мы ищем в команду технического писателя, который будет создавать документацию к продуктам компании, писать пользовательские инструкции и помогать команде разработки с внутренними описаниями. Мы пишем о сложных вещах простым языком, используем подход docs-as-code, работаем с метриками и обратной связью, а также исследуем пользовательский опыт и постоянно думаем о том, как сделать полезную документацию.
Санкт-Петербург
Гибкий
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Наш отдел отвечает за все знания о продуктах, которые мы храним внутри компании и которые транслируем вовне. Мы ищем в команду технического писателя, который будет создавать документацию к продуктам компании, писать пользовательские инструкции и помогать команде разработки с внутренними описаниями. Мы пишем о сложных вещах простым языком, используем подход docs-as-code, работаем с метриками и обратной связью, а также исследуем пользовательский опыт и постоянно думаем о том, как сделать полезную документацию.
Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

На этой позиции вам предстоит:

  • Организовывать внутреннюю документацию по продуктам
  • Создавать и поддерживать пользовательскую документацию по продуктам на docs.selectel.ru
  • Совместно с менеджерами продуктов развивать и улучшать документацию по продукту
  • Работать с обратной связью и метриками
  • Самостоятельно планировать свою загрузку
  • Совместно с командой технических писателей работать над общими инструкциями, документами, командными артефактами

Мы ожидаем

Что для нас важно:

  • Имеете опыт работы техническим писателем в IT-компании
  • Готовы самостоятельно разбираться в технически сложных продуктах
  • Понимаете, чем виртуальный сервер отличается от выделенного, а приватная сеть от публичной
  • Умеете работать с Confluence
  • Умеете работать с Git и Markdown
  • Знаете, как написать документацию, которая будет решать проблемы пользователя
  • Умеете обрабатывать большие объемы информации, выделять самое важное и превращать это в понятный и грамотный технический текст
  • Умеете оценивать свои трудозатраты, декомпозировать задачи и приоритизировать их, а также самостоятельно планировать свою загрузку
  • Понимаете, как работает API, и умеете с ним взаимодействовать

Будет плюсом

Будет плюсом:

  • Опыт администрирования серверов, работы в технической поддержке
  • Высшее образование по смежной специальности
  • Опыт работы с Google Analytics или Яндекс.Метрикой

Про условия

  • Официальное оформление
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Гибридный/удаленный/офисный формат работы
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.