Сервисный инженер

Подписаться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Selectel предоставляет широкую линейку инфраструктурных продуктов и услуг, как собственной разработки, так и в партнерстве с мировыми технологическими лидерами. Наша сеть насчитывает 6 современных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Мы находимся в поиске сервисного инженера в департамент сервиса и технического обслуживания!
Санкт-Петербург
Фиксированный
Основные задачи
- Обслуживание инфраструктуры и инженерных сетей дата-центра: проведение планового ТО, ремонта и локальной модернизации систем резервного электроснабжения, бесперебойного электроснабжения, и электроустановок
- Проведение оперативных переключений, участие в испытаниях инженерных систем, устранение аварий
- Участие в проведении локального ремонта, модернизации и техническом обслуживании инженерных систем (ИБП, ГРЩ)
- Электромонтаж, установка и подключение электрощитов
- Монтаж кабеленесущих систем и конструкций
- Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию серверных шкафов, базовый монтаж оборудования
Мы ожидаем
- Наличие 3ей и выше группы по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В
- Знание правил устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок
- Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens
- Опыт проведения квалифицированных электромонтажных работ
- Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями
- Умение читать рабочую документацию, электрические схемы
- Аккуратность и внимательность к деталям
- Способность быстро обучаться
Будет плюсом
- Опыт работы в дата-центрах
- Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями
- Опыт работы с системами автоматизации и теплоснабжения
- Наличие сертификатов повышения квалификации
- Наличие допуска к сварочным, высотным и иным работам
- Умение читать техническую документацию на английском языке
- Умение пользоваться графическими редакторами AutoCad, Visio
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Пятидневная рабочая неделя
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Эксплуатация дата-центраСмотреть все
Младший инженер в команду сборки
МоскваЭксплуатация дата-центра
Инженер в команду сборки
Москва