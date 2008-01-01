Эксплуатация дата-центра

Сервисный инженер

Selectel предоставляет широкую линейку инфраструктурных продуктов и услуг, как собственной разработки, так и в партнерстве с мировыми технологическими лидерами. Наша сеть насчитывает 6 современных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Мы находимся в поиске сервисного инженера в департамент сервиса и технического обслуживания!

Санкт-Петербург
Фиксированный
Откликнуться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться

Selectel предоставляет широкую линейку инфраструктурных продуктов и услуг, как собственной разработки, так и в партнерстве с мировыми технологическими лидерами. Наша сеть насчитывает 6 современных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Мы находимся в поиске сервисного инженера в департамент сервиса и технического обслуживания!

Санкт-Петербург
Фиксированный

Основные задачи

  • Обслуживание инфраструктуры и инженерных сетей дата-центра: проведение планового ТО, ремонта и локальной модернизации систем резервного электроснабжения, бесперебойного электроснабжения, и электроустановок
  • Проведение оперативных переключений, участие в испытаниях инженерных систем, устранение аварий
  • Участие в проведении локального ремонта, модернизации и техническом обслуживании инженерных систем (ИБП, ГРЩ)
  • Электромонтаж, установка и подключение электрощитов
  • Монтаж кабеленесущих систем и конструкций
  • Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию серверных шкафов, базовый монтаж оборудования

Мы ожидаем

  • Наличие 3ей и выше группы по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В
  • Знание правил устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок
  • Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens
  • Опыт проведения квалифицированных электромонтажных работ
  • Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями
  • Умение читать рабочую документацию, электрические схемы
  • Аккуратность и внимательность к деталям
  • Способность быстро обучаться

Будет плюсом

  • Опыт работы в дата-центрах
  • Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями
  • Опыт работы с системами автоматизации и теплоснабжения
  • Наличие сертификатов повышения квалификации
  • Наличие допуска к сварочным, высотным и иным работам
  • Умение читать техническую документацию на английском языке
  • Умение пользоваться графическими редакторами AutoCad, Visio

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Пятидневная рабочая неделя

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Эксплуатация дата-центра

Младший инженер в команду сборки

Москва

Эксплуатация дата-центра

Инженер в команду сборки

Москва

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на HeadHunter.