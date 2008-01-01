Golang-инженер в команду Managed Kubernetes

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Мы в поисках Golang-инженера в команду Managed Kubernetes!
Команда занимается развитием направления платформенных сервисов Kubernetes и Container Registry, разрабатывает новые фичи и продукты на базе облачной платформы, занимается обслуживанием клиентских кластеров Kubernetes в случае возникновения проблем.
Технологии: Go, gRPC, Protobuf, NATS, PostgreSQL, OpenStack, Gitlab, Ansible, Etcd, Kubernetes, Redis.
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать бэкенд-сервисов PaaS-продуктов: Managed Kubernetes и Container Registry
- Проводить код-ревью
- Поддерживать техническую документацию
- Поддерживать открытые SDK для работы с публичной частью сервисов
- Участвовать в разработке новых возможностей продуктов
- Проектировать и имплементировать технические решения
Мы ожидаем
- Опыт коммерческой разработки на Golang
- Опыт и желание покрывать свой код unit и функциональными тестами
- Понимание принципов работы REST/gRPC API
- Опыт работы с базами данных PostgreSQL и/или MySQL
- Знание ОС Linux
- Опыт работы с системой контроля версий Git
- Понимание принципов CI/CD
- Базовые знания инструментов контейнеризации (Docker, Docker CLI)
Будет плюсом
- Знания Kubernetes
- Знания OpenStack
- Навыки автоматизации деплоя приложений
- Опыт документирования API при помощи Swagger (OpenAPI)
- Опыт участия в open source проектах
- Опыт разработки на Python
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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