Backend-разработка

Golang-инженер в команду Managed Kubernetes

Мы в поисках Golang-инженера в команду Managed Kubernetes!

Команда занимается развитием направления платформенных сервисов Kubernetes и Container Registry, разрабатывает новые фичи и продукты на базе облачной платформы, занимается обслуживанием клиентских кластеров Kubernetes в случае возникновения проблем.

Технологии: Go, gRPC, Protobuf, NATS, PostgreSQL, OpenStack, Gitlab, Ansible, Etcd, Kubernetes, Redis.

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Мы в поисках Golang-инженера в команду Managed Kubernetes!

Команда занимается развитием направления платформенных сервисов Kubernetes и Container Registry, разрабатывает новые фичи и продукты на базе облачной платформы, занимается обслуживанием клиентских кластеров Kubernetes в случае возникновения проблем.

Технологии: Go, gRPC, Protobuf, NATS, PostgreSQL, OpenStack, Gitlab, Ansible, Etcd, Kubernetes, Redis.

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

Основные задачи

  • Разрабатывать бэкенд-сервисов PaaS-продуктов: Managed Kubernetes и Container Registry
  • Проводить код-ревью
  • Поддерживать техническую документацию
  • Поддерживать открытые SDK для работы с публичной частью сервисов
  • Участвовать в разработке новых возможностей продуктов
  • Проектировать и имплементировать технические решения

Мы ожидаем

  • Опыт коммерческой разработки на Golang
  • Опыт и желание покрывать свой код unit и функциональными тестами
  • Понимание принципов работы REST/gRPC API
  • Опыт работы с базами данных PostgreSQL и/или MySQL
  • Знание ОС Linux
  • Опыт работы с системой контроля версий Git
  • Понимание принципов CI/CD
  • Базовые знания инструментов контейнеризации (Docker, Docker CLI)

Будет плюсом

  • Знания Kubernetes
  • Знания OpenStack
  • Навыки автоматизации деплоя приложений
  • Опыт документирования API при помощи Swagger (OpenAPI)
  • Опыт участия в open source проектах
  • Опыт разработки на Python

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.