Продажи

Менеджер по корпоративным продажам

Мы в Selectel 15 лет создаем новые продукты, чтобы помогать клиентам решать сложные задачи. К нам приходят, когда нужно создать или перенести инфраструктуру, защитить данные или обрабатывать их по закону.

В связи с развитием бизнеса и расширением отдела продаж мы ищем коллегу в команду отдела исходящих продаж.

Москва
Гибкий
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Мы в Selectel 15 лет создаем новые продукты, чтобы помогать клиентам решать сложные задачи. К нам приходят, когда нужно создать или перенести инфраструктуру, защитить данные или обрабатывать их по закону.

В связи с развитием бизнеса и расширением отдела продаж мы ищем коллегу в команду отдела исходящих продаж.

Москва
Гибкий

Основные задачи

  • Поиск и привлечение новых клиентов
  • Прямые продажи средним и крупным корпоративным клиентами
  • Исполнение годового и ежемесячного планов продаж
  • Проведение встреч с заказчиками
  • Формирование коммерческих предложений и участие в закупочных мероприятиях
  • Участие в ивентах, в том числе с презентациями о компании и продуктах
  • Формирование обратной связи по продуктам и решениям компании
  • Работа с командой продакт-менеджеров для увеличения продаж

Мы ожидаем

  • Хорошее понимание специфики рынка, общие знания в IT области
  • Успешный опыт продаж технологически сложных b2b-продуктов

+ 100 к резюме

  • Вы хорошо разбираетесь в основных решениях и сервисах на рынке хостинговых услуг и услуг дата-центров (IaaS, выделенные серверы, облачные услуги, хранение данных и CDN)

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белую заработную плату и премии по результатам работы
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Октябрьское поле и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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