Senior Golang-разработчик в команду IAM

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Мы в поисках Golang-разработчика в команду IAM!
Команда IAM (Identity & Access Management) занимается созданием и развитием инструментов для управления доступом в Selectel.
Основной фокус команды - построение геораспределенной отказоустойчивой(переживем падение метеорита) платформы аутентификации и авторизации для облачных продуктов Selectel. Нашей системой пользуются не только конечные пользователи, но и команды других продуктов.
Наш стек: Go, Python, NATS, PostgreSQL, Mysql, OpenStack, Gitlab, Terraform
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
Основные задачи
- Участвовать в проектировании и реализации географически распределенных сервисов аутентификации и авторизации(IAM) облака Selectel
- Разрабатывать публичную API сервисов IAM, а также развивать связанную экосистему: terraform, SDK, cli-клиент
- Обеспечивать масштабирование, отказоустойчивость и безопасность сервисов IAM
- Разрабатывать платформу IAM для других продуктов Selectel и помогать другим командам в нее интегрироваться
- Участвовать в развитии продукта и процессов команды
Мы ожидаем
- Знание основ алгоритмов и структур данных
- Знание и базовый опыт работы с ОС семейства Linux/Unix
- Опыт коммерческой разработки на Golang
- Понимание принципов многопоточного и конкурентного программирования в golang
- Навыки написания тестов в стеке golang (от unit до функциональных)
- Опыт проектирования(System design) и разработки распределенных приложений
- Опыт и знание подходов построения надежных систем: мониторинг, паттерны отказоустойчивости и масштабирования
- Опыт работы с хранилищами данных: mysql, postgres, redis и тп
- Опыт работы с брокерами сообщений RabbitMQ, Kafka, NATS и тп
- Навыки работы с современным стеком разработки: контейнеры, k8s, CI/CD
Будет плюсом
- Опыт работы с предметной областью аутентификации и авторизации(IAM)
- Опыт работы с публичными и/или приватными облаками (AWS, GCP, Azure, OpenStack) в качестве разработчика или администратора(devops-а)
- Опыт работы с системами управления конфигурациями: puppet, ansible
- Опыт работы с системами управления инфраструктурой: k8s, helm, terraform, cloudformation
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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