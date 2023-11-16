Backend-разработка

Senior Golang-разработчик в команду IAM

Мы в поисках Golang-разработчика в команду IAM!

Команда IAM (Identity & Access Management) занимается созданием и развитием инструментов для управления доступом в Selectel.

Основной фокус команды - построение геораспределенной отказоустойчивой(переживем падение метеорита) платформы аутентификации и авторизации для облачных продуктов Selectel. Нашей системой пользуются не только конечные пользователи, но и команды других продуктов.

Наш стек:  Go, Python, NATS, PostgreSQL, Mysql,  OpenStack, Gitlab, Terraform

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Мы в поисках Golang-разработчика в команду IAM!

Команда IAM (Identity & Access Management) занимается созданием и развитием инструментов для управления доступом в Selectel.

Основной фокус команды - построение геораспределенной отказоустойчивой(переживем падение метеорита) платформы аутентификации и авторизации для облачных продуктов Selectel. Нашей системой пользуются не только конечные пользователи, но и команды других продуктов.

Наш стек:  Go, Python, NATS, PostgreSQL, Mysql,  OpenStack, Gitlab, Terraform

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

Основные задачи

  • Участвовать в проектировании и реализации географически распределенных сервисов аутентификации и авторизации(IAM) облака Selectel 
  • Разрабатывать публичную API сервисов IAM, а также развивать связанную экосистему: terraform, SDK, cli-клиент
  • Обеспечивать масштабирование, отказоустойчивость и безопасность сервисов IAM
  • Разрабатывать платформу IAM для других продуктов Selectel и помогать другим командам в нее интегрироваться
  • Участвовать в развитии продукта и процессов команды

Мы ожидаем

  • Знание основ алгоритмов и структур данных
  • Знание и базовый опыт работы с ОС семейства Linux/Unix
  • Опыт коммерческой разработки на Golang
  • Понимание принципов многопоточного и конкурентного программирования в golang
  • Навыки написания тестов в стеке golang (от unit до функциональных)
  • Опыт проектирования(System design) и разработки распределенных приложений 
  • Опыт и знание подходов построения надежных систем: мониторинг, паттерны отказоустойчивости и масштабирования
  • Опыт работы с хранилищами данных: mysql, postgres, redis и тп
  • Опыт работы с брокерами сообщений RabbitMQ, Kafka, NATS и тп
  • Навыки работы с современным стеком разработки: контейнеры, k8s, CI/CD

Будет плюсом

  • Опыт работы с предметной областью аутентификации и авторизации(IAM)
  • Опыт работы с публичными и/или приватными облаками (AWS, GCP, Azure, OpenStack) в качестве разработчика или администратора(devops-а)
  • Опыт работы с системами управления конфигурациями: puppet, ansible
  • Опыт работы с системами управления инфраструктурой: k8s, helm, terraform, cloudformation

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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