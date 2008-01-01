Системный инженер в дата-центр

Москва
Сменный
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Москва
Сменный

Основные задачи

  • Устанавливать и подключать серверного и сетевого оборудования
  • Оказывавпть техническую поддержку клиентам дата-центра
  • Встречать и сопровождать клиентов на площадке
  • Осуществлять монтаж медных и оптических подключений
  • Производить диагностику и замену неисправных комплектующих в серверах и сетевом оборудовании
  • Взаимодействовать со смежными отделами
  • Участвовать в ликвидации аварий 

Мы ожидаем

  • Опыт установки ОС Linux и умение работать с командной строкой
  • Опыт настройки аппаратных и программных RAID-массивов
  • Знание основных сетевых сервисов (DNS, DHCP, VLAN, VPN)
  • Опыт установки ОС Windows Server
  • Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием
  • Опыт монтажа СКС
  • Опыт сборки и диагностики серверов
  • Понимание совместимости серверных комплектующих

+100 к резюме

  • Понимание принципов работы компьютерных сетей и методов диагностики неполадок
  • Знание систем мониторинга
  • Знание основных линеек серверного и сетевого оборудования
  • Аккуратность и внимательность к деталям, умение структурировать полученную информацию
  • Способность быстро и самостоятельно обучаться
  • Умение читать техническую документацию на английском языке

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и премии по результатам работы
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Октябрьское поле и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.