Системный инженер в дата-центр

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Москва
Сменный
Основные задачи
- Устанавливать и подключать серверного и сетевого оборудования
- Оказывавпть техническую поддержку клиентам дата-центра
- Встречать и сопровождать клиентов на площадке
- Осуществлять монтаж медных и оптических подключений
- Производить диагностику и замену неисправных комплектующих в серверах и сетевом оборудовании
- Взаимодействовать со смежными отделами
- Участвовать в ликвидации аварий
Мы ожидаем
- Опыт установки ОС Linux и умение работать с командной строкой
- Опыт настройки аппаратных и программных RAID-массивов
- Знание основных сетевых сервисов (DNS, DHCP, VLAN, VPN)
- Опыт установки ОС Windows Server
- Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием
- Опыт монтажа СКС
- Опыт сборки и диагностики серверов
- Понимание совместимости серверных комплектующих
+100 к резюме
- Понимание принципов работы компьютерных сетей и методов диагностики неполадок
- Знание систем мониторинга
- Знание основных линеек серверного и сетевого оборудования
- Аккуратность и внимательность к деталям, умение структурировать полученную информацию
- Способность быстро и самостоятельно обучаться
- Умение читать техническую документацию на английском языке
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и премии по результатам работы
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Октябрьское поле и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса