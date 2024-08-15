Вакансии Selectel
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Backend-разработка
Ведущий/Старший разработчик инфраструктурных сетей облака
Санкт-Петербург / Удаленно
Frontend-разработка
Фронтенд разработчик в отдел разработки клиентских и внутренних сервисов
Санкт-Петербург
Системное администрирование
Старший системный администратор Cloud duty (General Incident Commander)
Санкт-Петербург
Backend-разработка
Golang/Python-разработчик в команду Биллинговой платформы
Санкт-Петербург / Удаленно
Системное администрирование
Руководитель в направление ввода и эксплуатации инфраструктуры
Санкт-Петербург
Backend-разработка
TL команды разработки и сопровождения Объектного хранилища
Санкт-Петербург / Удаленно