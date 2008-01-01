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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Облако Selectel – это огромный набор сервисов, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, сетями и другими объектами.
Команда SRE облака занимается разработкой IaC для всех базовых сервисов облака, пайплайнов для доставки изменений, и отвечает за программно-аппаратную архитектуру.
Удаленная работа
Гибкий
Основные задачи
- Поддерживать безопасность CI/CD в полном цикле разработки
- Участвовать в прохождении аудитов 21 приказ ФСТЭК (152-ФЗ), PCI DSS 4.0, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ГОСТ Р 57580.1
- Заниматься приведением инфраструктуры и приложений к соответствию требований вышеописанных стандартов
- Внедрять и распространять практики DevSecOps на все проекты компании
- Исследовать новые практики, инструменты и технологий защиты приложений и сервисов
- Взаимодействовать с продуктовыми, инженерными и ИБ командами для выстраивания процессов безопасной разработки
- Разрабатывать инструкций и базы знаний для команд по применению инструментов безопасности
Мы ожидаем
- Опыт построения CI/CD с использованием DevSecOps-продуктов
- Опыт работы с системами Linux
- Знание основных принципов, уязвимостей и рисков безопасности веб-приложений.
- Понимание основных принципов безопасности приложений и инфраструктуры
- Знание систем виртуализации и контейнеризации.
Будет плюсом
- Опыт участия в проектах внедрения решений ИБ
- Опыт внедрения и настройки решений по ИБ-контейнеризации
- Опыт работы с DevSecOps-продуктами (SAST, DAST, SCA)
- Опыт работы с СЗИ (Dallas Lock, vGate, Secret Net и т.д.)
- Знакомство с OWASP Опыт работы с IDS/IPS
- Опыт построения / участия в процессах Incident и Vulnerability management
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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