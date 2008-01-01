Ведущий/Старший разработчик инфраструктурных сетей облака

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, связывая их сетями.
Ядро облака - это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.
Команда Сетевых функций облака - это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги для управления сетями, виртуальными роутерами, балансировщиками нагрузки. Всё направление виртуализации сетевых функций от Open vSwitch и настройки сетевых карт до панели управления делаем сами.
И сейчас мы ищем Senior backend разработчика для совместной разработки новых сетевых фич в нашу облачную платформу. Быть частью нашей команды, значит работать в режиме осознанности, всегда полагаться на помощь коллег и проявлять готовность помочь развивать облако Selectel на базе OpenStack, которое является одним из крупнейших в России.
Основные задачи
- Разрабатывать сетевые сервисы для нашего облака, такие как firewall as service, vpn as service, высокопроизводительные балансировщики и прочие
- Обновлять сетевые компоненты openstack (octavia, neutron), править патчи, фиксить баги в upstream
- Ревьювить код backend-разработчиков, писать юнит и функциональные тесты
- Тесно взаимодействовать с ux дизайнером, front разработчиком, qa-инженерами для разработки качественного продукта
- Проводить исследования, проектировать архитектуру новых компонентов, решать сложные нетривиальные задачи
Мы ожидаем
- Опыт работы с OpenStack (другие облака) минимум на уровне пользователя, а лучше как разработчик/администратор
- Знания сетевых технологий облаков: оверлейные сети, плавающие адреса, security groups, использование NAT, OpenFlow, Open vSwitch, OVSDB, балансировка трафика
- Хорошее знание Python. Чаще всего вы будете сталкиваться с библиотеками Flask, httpio, SqlAlchemy, Netaddr, Сelery, Oslo, Taskflow и другими специфичными для OpenStack
- Знание сетевых технологий, их возможностей и ограничений: понимать отличие VLAN от VXLAN, как работает маршрутизация трафика, что такое BGP, умение снять tcpdump и разобраться в нём
- Опыт разработки продакшн приложений для управления сложными системами: ORM, базы данных PostgreSQL/MySQL, AMQP, проектирование API, микросервисные архитектуры, CI/CD принципы
- Опыт работы с ОС семейства Linux, то есть для вас не должно быть проблемой: написать bash скрипт, "погрепать" логи, выйти из Vim, настроить IP адреса и сетевые интерфейсы
- Опыт работы и понимание принципов CI/CD: у нас используется Jenkins и GitlabCI
- Опыт работы с Docker и Kubernetes: мы активно используем эти технологии на всех этапах разработки и внедрения наших систем, так что с ними вы столкнетесь в первые же дни
Будет плюсом
- Практический опыт работы с сетевым оборудованием
- Навыки автоматизации управления сетевым оборудованием (Netconf, SSH, OVSDB)
- Опыт разработки на Go
- Опыт удаленной работы или в распределенной команде
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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