Ведущий/Старший разработчик инфраструктурных сетей облака

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, связывая их сетями.

Ядро облака - это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.

Команда Сетевых функций облака - это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги для управления сетями, виртуальными роутерами, балансировщиками нагрузки. Всё направление виртуализации сетевых функций от Open vSwitch и настройки сетевых карт до панели управления делаем сами.

И сейчас мы ищем Senior backend разработчика для совместной разработки новых сетевых фич в нашу облачную платформу. Быть частью нашей команды, значит работать в режиме осознанности, всегда полагаться на помощь коллег и проявлять готовность помочь развивать облако Selectel на базе OpenStack, которое является одним из крупнейших в России.