Старший системный администратор Cloud Duty (Team leader)

Облако Selectel представляет собой широкий набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами Kubernetes, базами данных и другими объектами.
Дежурная служба отвечает за бесперебойную доступность Облака, обрабатывая сообщения системы мониторинга, решая инциденты и помогая коллегам с технически сложными задачами.
Мы ищем специалиста с хорошей технической базой, стремящегося к развитию в управленческой сфере, готового работать с людьми, руководить командой, налаживать партнерские межкомандные взаимоотношения и выстраивать эффективные рабочие процессы. В его задачи будет входить организация ежедневной работы команды, улучшение процессов обучения и внутреннего роста сотрудников, обеспечение и контроль выполнения командой рабочих задач, взаимодействие с сотрудниками смежных отделов для улучшения внутренних процессов и повышения качества продукта и сервиса.
Основные задачи
Стратегически организовывать работу команды,уделяя особое внимание работе с сотрудниками, планированию и оптимизации процессов.
Обеспечивать выполнение командой задач,с учетом ожидаемых сроков, качества решений и уровня обслуживания
Выстраивать и развивать отношения сотрудничества с другими отделамидля улучшения обслуживания клиентов и повышения качества продуктов
Обеспечивать процессы развития сотрудников команды,включая наем, рост сотрудников внутри команды и вне ее, для сохранения их в компании
- Организовывать работу команды: вести график работы, распределять обязанности между членами команды, контролировать выполнение задач.
- Обеспечивать время и качество решения задач в рамках договоренностей об уровне сервиса. Вести бэклог, планировать работу и распределять задачи внутри команды для эффективного их решения. Готовить и предоставлять отчеты о результатах выполненной работы.
- Развивать команду. Проводить встречи для повышения профессиональных навыков сотрудников дежурной службы. Выстраивать процесс обучения новых сотрудников. Проводить регулярную оценку и анализ эффективности работы каждого члена команды.
- Проводить регулярный анализ и улучшение рабочих процессов. Вести мониторинг работы команды. Выявлять узкие места и проблемные ситуации, разрешать конфликты. Разрабатывать и внедрять улучшения для повышения эффективности и качества работы команды.
- Выстраивать взаимодействие с другими подразделениями компании по вопросам системного администрирования инфраструктуры и работы команды.
- Актуализировать документацию и инструкции. Автоматизировать внутренние рабочие процессы. Администрировать, настраивать и оптимизировать работу с инструментами, используемыми для работы командой.
Мы ожидаем
- Опыт работы на позиции старшего/ведущего специалиста или в роли тимлида.
- Лидерские качества, умение мотивировать и координировать команду.
- Отличные коммуникативные навыки и умение работать в условиях повышенной ответственности и стресса.
- Для вас важно “докопаться” до сути, разобраться в проблеме, устранить ее первопричину.
- Знание методологий и опыт управления инцидентами.
- Вы умеете администрировать ОС семейства Linux
- Есть понимание работы с серверным и сетевым оборудованием
- Понимаете принципы работы стека протоколов TCP/IP
- Работали с системами мониторинга
- Использовали в работе реляционные СУБД
- Имеете представление об инструментах командной разработки
- Вам приходилось использовать инструменты для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello, Miro и др
Будет плюсом
- Опыт работы с проектом OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним.
- Владение английским на уровне, достаточном для чтения документации.
- Когда-либо работали в сфере телекоммуникаций или хостинга.
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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