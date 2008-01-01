Системное администрирование

Старший системный администратор Cloud Duty (Team leader)

Облако Selectel представляет собой широкий набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами Kubernetes, базами данных и другими объектами.

Дежурная служба отвечает за бесперебойную доступность Облака, обрабатывая сообщения системы мониторинга, решая инциденты и помогая коллегам с технически сложными задачами.

Мы ищем специалиста с хорошей технической базой, стремящегося к развитию в управленческой сфере, готового работать с людьми, руководить командой, налаживать партнерские межкомандные взаимоотношения и выстраивать эффективные рабочие процессы. В его задачи будет входить организация ежедневной работы команды, улучшение процессов обучения и внутреннего роста сотрудников, обеспечение и контроль выполнения командой рабочих задач, взаимодействие с сотрудниками смежных отделов для улучшения внутренних процессов и повышения качества продукта и сервиса.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Облако Selectel представляет собой широкий набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами Kubernetes, базами данных и другими объектами.

Дежурная служба отвечает за бесперебойную доступность Облака, обрабатывая сообщения системы мониторинга, решая инциденты и помогая коллегам с технически сложными задачами.

Мы ищем специалиста с хорошей технической базой, стремящегося к развитию в управленческой сфере, готового работать с людьми, руководить командой, налаживать партнерские межкомандные взаимоотношения и выстраивать эффективные рабочие процессы. В его задачи будет входить организация ежедневной работы команды, улучшение процессов обучения и внутреннего роста сотрудников, обеспечение и контроль выполнения командой рабочих задач, взаимодействие с сотрудниками смежных отделов для улучшения внутренних процессов и повышения качества продукта и сервиса.

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Стратегически организовывать работу команды,

    уделяя особое внимание работе с сотрудниками, планированию и оптимизации процессов.

  • Обеспечивать выполнение командой задач,

    с учетом ожидаемых сроков, качества решений и уровня обслуживания

  • Выстраивать и развивать отношения сотрудничества с другими отделами

    для улучшения обслуживания клиентов и повышения качества продуктов

  • Обеспечивать процессы развития сотрудников команды,

    включая наем, рост сотрудников внутри команды и вне ее, для сохранения их в компании
  • Организовывать работу команды: вести график работы, распределять обязанности между членами команды, контролировать выполнение задач.
  • Обеспечивать время и качество решения задач в рамках договоренностей об уровне сервиса. Вести бэклог, планировать работу и распределять задачи внутри команды для эффективного их решения. Готовить и предоставлять отчеты о результатах выполненной работы.
  • Развивать команду. Проводить встречи для повышения профессиональных навыков сотрудников дежурной службы. Выстраивать процесс обучения новых сотрудников. Проводить регулярную оценку и анализ эффективности работы каждого члена команды.
  • Проводить регулярный анализ и улучшение рабочих процессов. Вести мониторинг работы команды. Выявлять узкие места и проблемные ситуации, разрешать конфликты. Разрабатывать и внедрять улучшения для повышения эффективности и качества работы команды.
  • Выстраивать взаимодействие с другими подразделениями компании по вопросам системного администрирования инфраструктуры и работы команды.
  • Актуализировать документацию и инструкции. Автоматизировать внутренние рабочие процессы. Администрировать, настраивать и оптимизировать работу с инструментами, используемыми для работы командой.

Мы ожидаем

  • Опыт работы на позиции старшего/ведущего специалиста или в роли тимлида.
  • Лидерские качества, умение мотивировать и координировать команду.
  • Отличные коммуникативные навыки и умение работать в условиях повышенной ответственности и стресса.
  • Для вас важно “докопаться” до сути, разобраться в проблеме, устранить ее первопричину.
  • Знание методологий и опыт управления инцидентами.
  • Вы умеете администрировать ОС семейства Linux
  • Есть понимание работы с серверным и сетевым оборудованием
  • Понимаете принципы работы стека протоколов TCP/IP
  • Работали с системами мониторинга
  • Использовали в работе реляционные СУБД
  • Имеете представление об инструментах командной разработки
  • Вам приходилось использовать инструменты для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello, Miro и др

Будет плюсом

  • Опыт работы с проектом OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним.
  • Владение английским на уровне, достаточном для чтения документации.
  • Когда-либо работали в сфере телекоммуникаций или хостинга.

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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