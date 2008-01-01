Старший системный администратор Cloud Duty (Team leader)

Облако Selectel представляет собой широкий набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами Kubernetes, базами данных и другими объектами.



Дежурная служба отвечает за бесперебойную доступность Облака, обрабатывая сообщения системы мониторинга, решая инциденты и помогая коллегам с технически сложными задачами.



Мы ищем специалиста с хорошей технической базой, стремящегося к развитию в управленческой сфере, готового работать с людьми, руководить командой, налаживать партнерские межкомандные взаимоотношения и выстраивать эффективные рабочие процессы. В его задачи будет входить организация ежедневной работы команды, улучшение процессов обучения и внутреннего роста сотрудников, обеспечение и контроль выполнения командой рабочих задач, взаимодействие с сотрудниками смежных отделов для улучшения внутренних процессов и повышения качества продукта и сервиса.