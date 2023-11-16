Руководитель в направление ввода и эксплуатации инфраструктуры

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel, создавая фундамент для всех услуг Облака Selectel. А ещё мы деплоим и обслуживанием инфраструктуру для Ceph и аттестованных кластеров Selectel, тестируем новое железо, разрабатываем сервисы для автоматизации нашей рутины. Поэтому у нас ты точно сможешь получить опыт в разработке, а так же в построении и поддержке большой распределенной физической инфраструктуры.
У нас можно будет прокачать опыт лидерства команды, принимая личное участие в найме и развитии людей.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Работать с людьми: проведение 1:1 встреч, мотивация, помощь в профессиональном и личностном росте, помощь в составлении PDP, участие в процессе Review
- Управлять командой: выявлять необходимость в новых позициях и ролях внутри команды, участвовать в найме и onboarding
- Развивать необходимые команде хард и софт скиллы: помогать в поиске интересных курсов, воркшопов, интенсивов.
- Активно участвовать в развитии команды через интересные задачи.
- Выстраивать и поддерживать межкомандные коммуникации, понимать ценность и важность продукта команды, ориентироваться в его метриках
- Планировать и работать с задачами: постановка квартальных целей команды (OKR), постановка целей спринта, определении DoD и требований по качеству
- Декомпозировать больших задач на более мелкие, контролировать их исполнение
- Управлять процессами: системно работать с тех долгом, багами и поддерживать гибкие методологии работы (agile, kanban, scram)
- Обеспечивать стабильную работу инфраструктуры облачной платформы Selectel.
Мы ожидаем
- Опыт работы от 2 лет в сфере IT на позиции ведущего специалиста, техлида или тимлида.
- Знания в области информационных технологий: принципы работы сетей, серверного оборудования, принципы работы сервисно-ориентированных архитектур, хорошее знание Linux (Ubuntu)
- Навыки работы с системами мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Grafana и др
- Опыт использования инструментов для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello и др
- Понимание гибких методологий + реальный опыт построения процессов в команде: Scrum/Kanban
Будет плюсом
- Большое желание разобраться в деталях работы инфраструктуры
- Опыт дебага проблем с железом или на уровне ОС
- Опыт написания скриптов на Python/Go
- Опыт работы с Ceph
- Опыт работы с Terraform
- Опыт работы с Docker
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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