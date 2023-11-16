Системное администрирование

Руководитель в направление ввода и эксплуатации инфраструктуры

Команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel, создавая фундамент для всех услуг Облака Selectel. А ещё мы деплоим и обслуживанием инфраструктуру для Ceph и аттестованных кластеров Selectel, тестируем новое железо, разрабатываем сервисы для автоматизации нашей рутины. Поэтому у нас ты точно сможешь получить опыт в разработке, а так же в построении и поддержке большой распределенной физической инфраструктуры.

У нас можно будет прокачать опыт лидерства команды, принимая личное участие в найме и развитии людей.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel, создавая фундамент для всех услуг Облака Selectel. А ещё мы деплоим и обслуживанием инфраструктуру для Ceph и аттестованных кластеров Selectel, тестируем новое железо, разрабатываем сервисы для автоматизации нашей рутины. Поэтому у нас ты точно сможешь получить опыт в разработке, а так же в построении и поддержке большой распределенной физической инфраструктуры.

У нас можно будет прокачать опыт лидерства команды, принимая личное участие в найме и развитии людей.

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Работать с людьми: проведение 1:1 встреч, мотивация, помощь в профессиональном и личностном росте, помощь в составлении PDP, участие в процессе Review
  • Управлять командой: выявлять необходимость в новых позициях и ролях внутри команды, участвовать в найме и onboarding
  • Развивать необходимые команде хард и софт скиллы: помогать в поиске интересных курсов, воркшопов, интенсивов.
  • Активно участвовать в развитии команды через интересные задачи.
  • Выстраивать и поддерживать межкомандные коммуникации, понимать ценность и важность продукта команды, ориентироваться в его метриках
  • Планировать и работать с задачами: постановка квартальных целей команды (OKR), постановка целей спринта, определении DoD и требований по качеству
  • Декомпозировать больших задач на более мелкие, контролировать их исполнение
  • Управлять процессами: системно работать с тех долгом, багами и поддерживать гибкие методологии работы (agile, kanban, scram)
  • Обеспечивать стабильную работу инфраструктуры облачной платформы Selectel.

Мы ожидаем

  • Опыт работы от 2 лет в сфере IT на позиции ведущего специалиста, техлида или тимлида.
  • Знания в области информационных технологий: принципы работы сетей, серверного оборудования, принципы работы сервисно-ориентированных архитектур, хорошее знание Linux (Ubuntu)
  • Навыки работы с системами мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Grafana и др
  • Опыт использования инструментов для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello и др
  • Понимание гибких методологий + реальный опыт построения процессов в команде: Scrum/Kanban

Будет плюсом

  • Большое желание разобраться в деталях работы инфраструктуры
  • Опыт дебага проблем с железом или на уровне ОС
  • Опыт написания скриптов на Python/Go
  • Опыт работы с Ceph
  • Опыт работы с Terraform
  • Опыт работы с Docker

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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