Backend-разработка

Python-разработчик в команду Compute

Мы в поисках Python-разработчика в команду Compute!
Команда Compute – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги управления виртуальными машинами. Всё направление виртуализации (от операционной системы до панели управления) делаем сами

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Мы в поисках Python-разработчика в команду Compute!
Команда Compute – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги управления виртуальными машинами. Всё направление виртуализации (от операционной системы до панели управления) делаем сами

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

Основные задачи

  • Писать код на Python
  • Развивать распределенную асинхронную систему для управления виртуальными машинами, а также автобалансировщик нагрузки между железными хостами
  • Интегрировать в облачные компоненты новую функциональность из низкоуровневых систем виртуализации
  • Развивать API услуги с точки зрения metering, статистики использования, телематики
  • Интегрировать изменения по фичам в общий платформенный фреймворк
  • Участвовать в проработке требований и работе с ожиданиями
  • Участвовать в архитектурном проектировании решений
  • Писать unit, интеграционные и функциональные тесты
  • Активно проводить ревью кода коллег
  • Интегрировать решения с учетом принятых CI/CD-практик
  • Вести документацию по реализованному и делиться опытом с коллегами

Мы ожидаем

  • Опыт коммерческой разработки на Python
  • Опыт использования реляционных СУБД (MySQL, PostgreSQL)
  • Опыт работы с ОС семейства Linux, то есть для вас не должно быть проблемой: написать bash скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim, настроить IP адреса и сетевые интерфейсы
  • Понимание принципов и владение инструментами CI/CD: Ansible/Puppet/Chef, Gitlab CI/Jenkins
  • Опыт и владение инструментами командной разработки (git, github/gitlab, review)
  • Опыт разработки проектов c sqlalchemy, gevent/eventlet
  • Опыт написания инфраструктурного кода

Знание систем/программ

  • Python, Openstack, Docker, Linux, Gitlab

      • Будет плюсом

      • Опыт работы с OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним: Gerrit, DevStack
      • Опыт написания программного кода на Go
      • Опыт использования libvirt, qemu
      • Опыт работы с задачами, близкими к "железу"
      • Опыт работы с Docker: мы активно используем контейнеризацию на всех этапах разработки и внедрения наших систем, так что с ними вы столкнетесь в первые же дни.
      • Опыт работы с популярными инструментами для кэширования: Redis, memcached
      • Знакомство с принципами работы систем мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Zabbix, Grafana. Опыт написания модулей для них

      Про условия

      • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
      • Белая заработная плата
      • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
      • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
      • Релокационный бонус при переезде
      • Бесплатные обеды и кофе-брейки
      • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
      • Возможен как удаленный формат работы, так и офис

      Про здоровье и спорт

      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач*
      • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
      • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
      • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
      • Офисный душ*

      Про развитие

      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
      • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      Про досуг

      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
      • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
      • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

      *пока что только для питерского офиса

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