QA

Младший QA Engineer

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Знание основ теории тестирования: виды тестов, уровни тестирования, жизненный цикл багов, методы тестирования и т.д.
  • Понимание работы клиент-серверной архитектуры: запросы, ответы, коды состояний HTTP, основные методы (GET, POST и т.д.)
  • Опыт написания тест-кейсов (TestRail, Zephyr, TestLink, QASE) и работы с баг-трекинговыми системами (Jira, Bugzilla, Redmine, Backlog)
  • Понимание принципов frontend-разработки, базовые знания JavaScript/TypeScript/Node.js
  • Навыки работы с инструментами для автоматизации тестирования (Playwright)
Мы ожидаем
  • Проведение ручного тестирования интернет-проектов компании
  • Введение и поддержка тестовой документации
  • Поиск и документирование багов с последующей передачей их в разработку
  • Знание техник тест-дизайна и опыт применения на практике
  • Взаимодействие с командой для улучшения качества продукта
Будет плюсом
  • Разработка и актуализация автотестов с использованием Playwright, JavaScript/TypeScript
  • Опыт работы с CI/CD
  • Знание других инструментов для автоматизации тестирования (Selenium, Cypress)
  • Знание инструментов для анализа сетевого трафика (снифферы), например, Proxyman, Charles или Wireshark для отслеживания запросов и ответов между клиентом и сервером
  • Опыт тестирования API
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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