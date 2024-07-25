QA
Младший QA Engineer
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Знание основ теории тестирования: виды тестов, уровни тестирования, жизненный цикл багов, методы тестирования и т.д.
- Понимание работы клиент-серверной архитектуры: запросы, ответы, коды состояний HTTP, основные методы (GET, POST и т.д.)
- Опыт написания тест-кейсов (TestRail, Zephyr, TestLink, QASE) и работы с баг-трекинговыми системами (Jira, Bugzilla, Redmine, Backlog)
- Понимание принципов frontend-разработки, базовые знания JavaScript/TypeScript/Node.js
- Навыки работы с инструментами для автоматизации тестирования (Playwright)
Мы ожидаем
- Проведение ручного тестирования интернет-проектов компании
- Введение и поддержка тестовой документации
- Поиск и документирование багов с последующей передачей их в разработку
- Знание техник тест-дизайна и опыт применения на практике
- Взаимодействие с командой для улучшения качества продукта
Будет плюсом
- Разработка и актуализация автотестов с использованием Playwright, JavaScript/TypeScript
- Опыт работы с CI/CD
- Знание других инструментов для автоматизации тестирования (Selenium, Cypress)
- Знание инструментов для анализа сетевого трафика (снифферы), например, Proxyman, Charles или Wireshark для отслеживания запросов и ответов между клиентом и сервером
- Опыт тестирования API
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса