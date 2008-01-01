Старший системный администратор Cloud duty (General Incident Commander)

Облако Selectel представляет собой широкий набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами Kubernetes, базами данных и другими объектами.

Дежурная служба отвечает за бесперебойную доступность Облака, обрабатывая сообщения системы мониторинга и помогая коллегам с технически сложными задачами.

Ищем технического лидера в Дежурную службу. В его задачи будет входить организация процессов решения критичных инцидентов, анализ происшествий, сбор дополнительных технических данных, а также организация работы между смежными отделами для того, чтобы предотвратить повторное происшествие в будущем, выстраивание сотруднических отношений и процессов взаимодействия команд и стейкхолдеров, постановка и контроль выполнения рабочих задач, а также повышение технической экспертизы текущих сотрудников дежурной службы.



