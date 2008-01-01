Эксплуатация дата-центра

Ведущий инженер направления проектов ОВиК (Москва)

Москва
Гибкий
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Москва
Гибкий

Основные задачи

  • Руководство строительством по направлению ОВиК (механические системы)
  • Экспертиза строительных проектов.
  • Корректировка, внесение изменений
  • Экспертиза сметной документации
  • Составление бюджета
  • Проверка компетенций подрядных организаций.
  • Техническая экспертиза договоров подряда и поставки оборудования
  • Подбор оборудования
  • Разработка концепции инженерных систем
  • Контроль объемов и сроков выполнения работ
  • Передача вновь построенного объекта в эксплуатацию
  • Сопровождение проектов по модернизации и расширению существующей инфраструктуры
  • Оказание технической консультации
  • Замещение инженеров технадзора в случае необходимости
  • Взаимодействие с производителями оборудования, в том числе по системным ошибкам, выявленным в процессе эксплуатации
  • Представление интересов компании во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, производителями и поставщиками оборудования

Мы ожидаем

  • Высшее образование
  • Опыт работы от 5 лет в сфере
  • Знание механических систем систем (ОВиК, ВК, ПТ)
  • Знание организации СМР
  • Знание AutoCAD
  • Опыт строительства крупных коммерческих или производственных объектов, в частности систем кондиционирования и вентиляции
  • Знание нормативной документации
  • Опыт работы в эксплуатации или строительстве ЦОД
  • Опыт подбора оборудования для систем ОВиК.
  • Наличие знаний по системам ВК и ПТ.
  • Знание стандартов Uptime institute, Ashrae, TIA-942

Про условия

  • Официальное оформление
  • Белая заработная плата
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Современный офис на ст. метро Октябрьское поле

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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