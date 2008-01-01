Ведущий инженер направления проектов ОВиК (Москва)

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Москва
Гибкий
Основные задачи
- Руководство строительством по направлению ОВиК (механические системы)
- Экспертиза строительных проектов.
- Корректировка, внесение изменений
- Экспертиза сметной документации
- Составление бюджета
- Проверка компетенций подрядных организаций.
- Техническая экспертиза договоров подряда и поставки оборудования
- Подбор оборудования
- Разработка концепции инженерных систем
- Контроль объемов и сроков выполнения работ
- Передача вновь построенного объекта в эксплуатацию
- Сопровождение проектов по модернизации и расширению существующей инфраструктуры
- Оказание технической консультации
- Замещение инженеров технадзора в случае необходимости
- Взаимодействие с производителями оборудования, в том числе по системным ошибкам, выявленным в процессе эксплуатации
- Представление интересов компании во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, производителями и поставщиками оборудования
Мы ожидаем
- Высшее образование
- Опыт работы от 5 лет в сфере
- Знание механических систем систем (ОВиК, ВК, ПТ)
- Знание организации СМР
- Знание AutoCAD
- Опыт строительства крупных коммерческих или производственных объектов, в частности систем кондиционирования и вентиляции
- Знание нормативной документации
- Опыт работы в эксплуатации или строительстве ЦОД
- Опыт подбора оборудования для систем ОВиК.
- Наличие знаний по системам ВК и ПТ.
- Знание стандартов Uptime institute, Ashrae, TIA-942
Про условия
- Официальное оформление
- Белая заработная плата
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Современный офис на ст. метро Октябрьское поле
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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