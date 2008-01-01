Сервисный инженер систем ОВиК

Selectel предоставляет широкую линейку инфраструктурных продуктов и услуг, как собственной разработки, так и в партнерстве с мировыми технологическими лидерами. Наша сеть насчитывает 6 современных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Мы находимся в поиске сервисного инженера в отдел обслуживания систем ОВиК в Москве.