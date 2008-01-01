Финансы и юриспруденция
Менеджер по рискам
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Развитие процесса управления рисками (как на уровне компании – ERM, так и на уровне отдельных бизнес-процессов)
- Определение планов и приоритетов развития функции
- Выявление, систематическая оценка и анализ рисков бизнес-процессов компании
- Консолидация и ведение риск профиля компании, выявление взаимосвязей различных рисков и процессов между собой
- Анализ и оценка (в том числе моделирование) рисков в рамках бизнес-планирования и принятия ключевых управленческих решений
- Разработка планов реагирования на риски совместно с другими функциональными подразделениями компании, а также регулярный мониторинг их выполнения
- Подготовка рабочей документации по управлению рисками
- Помощь и поддержка по вопросам управления рисками, организация рабочих встреч и взаимодействие с владельцами процессов и рисков
- Продвижение risk awareness культуры в компании (организация и проведение тренингов, воркшопов, обучения по управлению рисками)
- Подготовка и презентация результатов работы для разного уровня стейкхолдеров
- Работа с большими объемами данных
Мы ожидаем
- Высшее экономическое, математическое или техническое образование
- Знание корпоративных финансов, включая анализ отчетности
- Понимание ИТ индустрии, специфики и особенностей бизнеса, внутренних бизнес-процессов
- Высокий уровень независимости и экспертности. Самостоятельное формирование планов, сроков и вариантов их достижения, ответственность за результат
- Знание и применение на практике риск методологий и подходов
- Опыт интеграции риск-менеджмента в различные операционные процессы компании
- Опыт проведения, разработки и внедрения Business Impact Analysis (BIA), Crisis simulation, Business Continuity Plan (BCP) и Disaster recovery plan (DRP)
- Опыт внедрения систем класса GRC
- Умение общаться со стейкхолдерами разного уровня
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса