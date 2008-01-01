Финансы и юриспруденция

Менеджер по рискам

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Развитие процесса управления рисками (как на уровне компании – ERM, так и на уровне отдельных бизнес-процессов)
  • Определение планов и приоритетов развития функции
  • Выявление, систематическая оценка и анализ рисков бизнес-процессов компании
  • Консолидация и ведение риск профиля компании, выявление взаимосвязей различных рисков и процессов между собой
  • Анализ и оценка (в том числе моделирование) рисков в рамках бизнес-планирования и принятия ключевых управленческих решений
  • Разработка планов реагирования на риски совместно с другими функциональными подразделениями компании, а также регулярный мониторинг их выполнения
  • Подготовка рабочей документации по управлению рисками
  • Помощь и поддержка по вопросам управления рисками, организация рабочих встреч и взаимодействие с владельцами процессов и рисков
  • Продвижение risk awareness культуры в компании (организация и проведение тренингов, воркшопов, обучения по управлению рисками)
  • Подготовка и презентация результатов работы для разного уровня стейкхолдеров
  • Работа с большими объемами данных
Мы ожидаем
  • Высшее экономическое, математическое или техническое образование
  • Знание корпоративных финансов, включая анализ отчетности
  • Понимание ИТ индустрии, специфики и особенностей бизнеса, внутренних бизнес-процессов
  • Высокий уровень независимости и экспертности. Самостоятельное формирование планов, сроков и вариантов их достижения, ответственность за результат
  • Знание и применение на практике риск методологий и подходов
  • Опыт интеграции риск-менеджмента в различные операционные процессы компании
  • Опыт проведения, разработки и внедрения Business Impact Analysis (BIA), Crisis simulation, Business Continuity Plan (BCP) и Disaster recovery plan (DRP)
  • Опыт внедрения систем класса GRC
  • Умение общаться со стейкхолдерами разного уровня
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter.

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555 06 75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2024

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных