Продакт менеджер Облако

Selectel является одним из лидеров российского рынка в сегменте Облаков. Нашу Облачную платформу мы развиваем с 2015-го года. Облачная платформа - это комплексный продукт, покрывающий большое количество сценариев и решающий широкий спектр задач ИТ команд. Мы придерживаемся лучших практик в ИТ индустрии при разработке наших продуктов. Мы постоянно растем, улучшаем текущие и запускаем новые сервисы. Для того, чтобы развивать продукты более эффективно, соответствовать ожиданиям клиентов и побеждать конкурентов нам нужен менеджер продукта.