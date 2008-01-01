Backend-разработка

Golang-инженер в команду Внешних сетевых сервисов

Команда внешних сетевых сервисов занимается разработкой нескольких продуктов таких как: DNS-хостинг, Content Delivery Network (CDN), Global Load Balancer (GLB), автоматизированный сервис выпуска сертификатов Let's Encrypt. Также мы сейчас запускаем новый интересный проект связанный с автоматизацией регистрации доменных имен в Selectel. Это позволит, как интегрировать процесс регистрации необходимых доменных имен клиента в уже имеющуюся облачную экосистему Selectel, так и быстро перенести доменные имена в Selectel для более гибкого и автоматизированного управления ими.

Эта вакансия для Вас, если:

  • Вы ищете возможность эффективно прокачивать свои навыки в разработке на Golang
  • Хотите работать с опытными коллегами, которые всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту
  • Ищете гибкий подход при постановке задач
  • Хотите работать с отличным Product Owner
  • Вы в поисках большой свободы в применении практик и подходов к разработке и к выстраиванию процессов​​​​​​​
Санкт-Петербург
Гибкий
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Команда внешних сетевых сервисов занимается разработкой нескольких продуктов таких как: DNS-хостинг, Content Delivery Network (CDN), Global Load Balancer (GLB), автоматизированный сервис выпуска сертификатов Let's Encrypt. Также мы сейчас запускаем новый интересный проект связанный с автоматизацией регистрации доменных имен в Selectel. Это позволит, как интегрировать процесс регистрации необходимых доменных имен клиента в уже имеющуюся облачную экосистему Selectel, так и быстро перенести доменные имена в Selectel для более гибкого и автоматизированного управления ими.

Эта вакансия для Вас, если:

  • Вы ищете возможность эффективно прокачивать свои навыки в разработке на Golang
  • Хотите работать с опытными коллегами, которые всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту
  • Ищете гибкий подход при постановке задач
  • Хотите работать с отличным Product Owner
  • Вы в поисках большой свободы в применении практик и подходов к разработке и к выстраиванию процессов​​​​​​​
Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Разрабатывать backend-сервисы продуктов нашей команды с учетом микросервисного подхода в архитектуре
  • Участвовать в code-review
  • Активно поддерживать техническую документацию
  • Участвовать в проектировании и реализации новых решений для продуктов разрабатываемых командой
  • Применять основные принципы DevOps-методологии в своей работе

Мы ожидаем

  • Опыт коммерческой разработки на Go
  • Знания и базовый опыт работы с операционными системами семейства Linux/Unix
  • Навыки реализации как модульного (unit) тестирования, так и функционального
  • Знания основ алгоритмов и структур данных
  • Навыки работы с системами контейнеризации (Docker) и оркестрации (k8s) приложений
  • Понимание принципов построения сценариев сборки и поставки приложений в условиях микросервисной разработки (CI/CD)
  • Знания принципов работы REST/gRPC API

Будет плюсом

  • Понимание общих принципов работы сервисов на базе таких протоколов как TCP/IP, DNS
  • Опыт создания и поддержки процесса документирования API Swagger (OpenAPI)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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