Golang-инженер в команду Внешних сетевых сервисов

Команда внешних сетевых сервисов занимается разработкой нескольких продуктов таких как: DNS-хостинг, Content Delivery Network (CDN), Global Load Balancer (GLB), автоматизированный сервис выпуска сертификатов Let's Encrypt. Также мы сейчас запускаем новый интересный проект связанный с автоматизацией регистрации доменных имен в Selectel. Это позволит, как интегрировать процесс регистрации необходимых доменных имен клиента в уже имеющуюся облачную экосистему Selectel, так и быстро перенести доменные имена в Selectel для более гибкого и автоматизированного управления ими.

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