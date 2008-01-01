Golang-инженер в команду Внешних сетевых сервисов

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Команда внешних сетевых сервисов занимается разработкой нескольких продуктов таких как: DNS-хостинг, Content Delivery Network (CDN), Global Load Balancer (GLB), автоматизированный сервис выпуска сертификатов Let's Encrypt. Также мы сейчас запускаем новый интересный проект связанный с автоматизацией регистрации доменных имен в Selectel. Это позволит, как интегрировать процесс регистрации необходимых доменных имен клиента в уже имеющуюся облачную экосистему Selectel, так и быстро перенести доменные имена в Selectel для более гибкого и автоматизированного управления ими.
Эта вакансия для Вас, если:
- Вы ищете возможность эффективно прокачивать свои навыки в разработке на Golang
- Хотите работать с опытными коллегами, которые всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту
- Ищете гибкий подход при постановке задач
- Хотите работать с отличным Product Owner
- Вы в поисках большой свободы в применении практик и подходов к разработке и к выстраиванию процессов
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать backend-сервисы продуктов нашей команды с учетом микросервисного подхода в архитектуре
- Участвовать в code-review
- Активно поддерживать техническую документацию
- Участвовать в проектировании и реализации новых решений для продуктов разрабатываемых командой
- Применять основные принципы DevOps-методологии в своей работе
Мы ожидаем
- Опыт коммерческой разработки на Go
- Знания и базовый опыт работы с операционными системами семейства Linux/Unix
- Навыки реализации как модульного (unit) тестирования, так и функционального
- Знания основ алгоритмов и структур данных
- Навыки работы с системами контейнеризации (Docker) и оркестрации (k8s) приложений
- Понимание принципов построения сценариев сборки и поставки приложений в условиях микросервисной разработки (CI/CD)
- Знания принципов работы REST/gRPC API
Будет плюсом
- Понимание общих принципов работы сервисов на базе таких протоколов как TCP/IP, DNS
- Опыт создания и поддержки процесса документирования API Swagger (OpenAPI)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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