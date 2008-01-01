Финансы и юриспруденция

Руководитель финансового отдела региональных проектов

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Проектирование, настройка, описание финансово-операционных процессов для региональных проектов
  • Автоматизация и оптимизация управленческих процессов
  • Участие в создании эффективной структуры компаний для региональных проектов
  • Постановка оперативного управленческого учета
  • Налоговое планирование для региональных проектов
  • Прохождение аудиторских проверок (финансовых, налоговых, по специальным заданиям)
  • Координация аутсорсинговых служб по операционным вопросам
  • Управление казначейской функцией
  • Применение риск - ориентированного подхода в проектировании процессов и организации работы отдела
  • Руководство командой отдела финансов, а также координация работы кросс-функциональных команд

Мы ожидаем

  • Опыт составления и выпуска финансовой отчетности по МСФО
  • Понимание принципов бюджетирования, ведения управленческой отчетности, моделирования
  • Опыт в налоговом планировании
  • Опыт работы с холдинговыми структурами, юридические и налоговые аспекты, ВГО, трансфертное ценообразование
  • Опыт проведения аудита, понимание МСА
  • Понимание механизмов внутренних контролей и использование на практике
  • Профильное образование по специальностям финансовый менеджмент, финансы и кредит, бухгалтерский учет и аудит
  • Опыт руководства кросс-функциональными командами
  • Уверенное владение английским языком (устное и письменное)
  • Опыт работы в большой четверке будет преимуществом (аудит)

Будет плюсом

  • 1С Jira

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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