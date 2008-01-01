Руководитель финансового отдела региональных проектов

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Проектирование, настройка, описание финансово-операционных процессов для региональных проектов
- Автоматизация и оптимизация управленческих процессов
- Участие в создании эффективной структуры компаний для региональных проектов
- Постановка оперативного управленческого учета
- Налоговое планирование для региональных проектов
- Прохождение аудиторских проверок (финансовых, налоговых, по специальным заданиям)
- Координация аутсорсинговых служб по операционным вопросам
- Управление казначейской функцией
- Применение риск - ориентированного подхода в проектировании процессов и организации работы отдела
- Руководство командой отдела финансов, а также координация работы кросс-функциональных команд
Мы ожидаем
- Опыт составления и выпуска финансовой отчетности по МСФО
- Понимание принципов бюджетирования, ведения управленческой отчетности, моделирования
- Опыт в налоговом планировании
- Опыт работы с холдинговыми структурами, юридические и налоговые аспекты, ВГО, трансфертное ценообразование
- Опыт проведения аудита, понимание МСА
- Понимание механизмов внутренних контролей и использование на практике
- Профильное образование по специальностям финансовый менеджмент, финансы и кредит, бухгалтерский учет и аудит
- Опыт руководства кросс-функциональными командами
- Уверенное владение английским языком (устное и письменное)
- Опыт работы в большой четверке будет преимуществом (аудит)
Будет плюсом
- 1С Jira
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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