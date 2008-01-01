Управление продуктами

Менеджер продуктов ("Клиентские сервисы")

Санкт-Петербург
Гибкий
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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
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Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Генерация идей для улучшения клиентского опыта в процессах регистрации пользователей и общения с ними
  • Построение и проверка гипотез, улучшение конверсии процесса регистрации
  • Развитие каналов общения с клиентами
  • Формирование и приоритизация бэклога продуктов, формирование роадмапа, определение стратегии развития с учетом интересов основных продуктов
  • Контролировать метрики, понимать их, делать выводы и улучшать продукт, выявлять проблемы, их причины и устранять их
  • Плотное сотрудничество с командой разработки: проводить регулярные встречи по продуктам, координировать межкомандные взаимодействия

Мы ожидаем

  • Опыт работы на аналогичной позиции (желательно в IT)
  • Опыт запуска и развития продуктов или отдельных фичей IT продуктов
  • Опыт исследований пользовательского опыта (JTBD, CustDev, CJM, юзабилити тесты и другое)
  • Системный подход, умение хорошо структурировать и доносить информацию
  • Технический бэкграунд
  • Способность смотреть на продукт глазами клиента
  • Владение английским языком (способность анализировать зарубежные рынки, приложения и документацию)
  • Развитые аналитические способности
  • Проактивность, инициативность и стратегическое видение
  • Отличные коммуникативные навыки и умение вести переговоры

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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