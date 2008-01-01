Инженер по эксплуатации (ЦВТ)

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Санкт-Петербург
Сменный
Основные задачи
- Вести эксплуатацию и мониторинг энергетической инфраструктуры ЦОД, фиксация инцидентов, аварий и плановых работ.
- Принимать участие при расследовании инцидентов, устранение аварий и принимать меры по минимизации их последствий.
- Выполнение работ по ремонту/ замене неисправного оборудования на закрепленном оборудовании в рамках текущей эксплуатации. Участие в плановых работах и ТО.
- Монтаж новых стоек, модернизация существующих.
- Прокладка силовых кабельных линий инфраструктуры ЦОД.
- Оперативные переключения в электроустановках до и выше 1000 В;
- Контроль работ проводимых в серверных подрядными организациями, а также других работ производимых подрядными организациями в ЭУ или в её непосредственной близости.
Допуск и контроль подрядных организаций при проведении ТО и плановых работ.
Проведение тепловизионного контроля электроустановок с составлением отчета;
- Проведение испытаний и измерений в электроустановках с помощью специальных измерительных приборов (мегаомметром, измеритель сопротивления петли “фаза - ноль” , анализатор качества электроэнергии, осциллограф и т.п.)
- Контроль работы сетей рабочего и аварийного освещения и розеточной сети;
- Внесение предложения по закупке новых приборов и инструментов.
- Проведение испытаний серверных стоек активной нагрузкой перед вводом в эксплуатацию с контролем работы технического учета электрической энергии.
Мы ожидаем
- Профильное образование в области электроэнергетики (не ниже средне-специального).
- Опыт работы по специальности связанной с эксплуатации электроустановок - не менее 3-х лет.
Знание систем/программ
- Microsoft office , AutoCad, Visio.
- Высшее профессиональное (техническое) образование в области электроэнергетики.
- Группа по ЭБ не ниже 3-й (с последней проверки знаний прошло не более 2-х лет , может подтвердить документально).
- Опыт работы в дата-центрах.
- Опыт работы с холодильными машинами, кондиционерами, вентиляционными установками.
- Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями.
- Опыт работы с дизель-генераторными установками.
- Аккуратность и внимательность к деталям.
- Знание ПК на уровне уверенного пользователя.
- Способность быстро обучаться.
- Наличие сертификатов повышения квалификации, сертификатов обучения по работе с ИБП/ДГУ/ХМ.
- Не конфликтность, умение работать в команде .
- Официальное оформление
- Белая заработная плата
- График работы на испытательном сроке 5/2, после испытательного срока - сменный
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Будет плюсом
Про условия
Про здоровье и спорт
Про развитие
Про досуг
*пока что только для питерского офиса
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