Эксплуатация дата-центра

Инженер по эксплуатации (ЦВТ)

Санкт-Петербург
Сменный
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Санкт-Петербург
Сменный

Основные задачи

  • Вести эксплуатацию и мониторинг энергетической инфраструктуры ЦОД, фиксация инцидентов, аварий и плановых работ.
  • Принимать участие при расследовании инцидентов, устранение аварий и принимать меры по минимизации их последствий.
  • Выполнение работ по ремонту/ замене неисправного оборудования на закрепленном оборудовании в рамках текущей эксплуатации. Участие в плановых работах и ТО.
  • Монтаж новых стоек, модернизация существующих.
  • Прокладка силовых кабельных линий инфраструктуры ЦОД.
  • Оперативные переключения в электроустановках до и выше 1000 В;
  • Контроль работ проводимых в серверных подрядными организациями, а также других работ производимых подрядными организациями в ЭУ или в её непосредственной близости.
    Допуск и контроль подрядных организаций при проведении ТО и плановых работ.
    Проведение тепловизионного контроля электроустановок с составлением отчета;
  • Проведение испытаний и измерений в электроустановках с помощью специальных измерительных приборов (мегаомметром, измеритель сопротивления петли “фаза - ноль” , анализатор качества электроэнергии, осциллограф и т.п.)
  • Контроль работы сетей рабочего и аварийного освещения и розеточной сети;
  • Внесение предложения по закупке новых приборов и инструментов.
  • Проведение испытаний серверных стоек активной нагрузкой перед вводом в эксплуатацию с контролем работы технического учета электрической энергии.

Мы ожидаем

  • Профильное образование в области электроэнергетики (не ниже средне-специального).
  • Опыт работы по специальности связанной с эксплуатации электроустановок - не менее 3-х лет.

Знание систем/программ

  • Microsoft office , AutoCad, Visio.

      • Будет плюсом

      • Высшее профессиональное (техническое) образование в области электроэнергетики.
      • Группа по ЭБ не ниже 3-й (с последней проверки знаний прошло не более 2-х лет , может подтвердить документально).
      • Опыт работы в дата-центрах.
      • Опыт работы с холодильными машинами, кондиционерами, вентиляционными установками.
      • Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями.
      • Опыт работы с дизель-генераторными установками.
      • Аккуратность и внимательность к деталям.
      • Знание ПК на уровне уверенного пользователя.
      • Способность быстро обучаться.
      • Наличие сертификатов повышения квалификации, сертификатов обучения по работе с ИБП/ДГУ/ХМ.
      • Не конфликтность, умение работать в команде .

      Про условия

      • Официальное оформление
      • Белая заработная плата
      • График работы на испытательном сроке 5/2, после испытательного срока - сменный
      • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
      • Бесплатные обеды и кофе-брейки
      • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

      Про здоровье и спорт

      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач*
      • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
      • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
      • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
      • Офисный душ*

      Про развитие

      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
      • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      Про досуг

      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
      • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
      • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

      *пока что только для питерского офиса

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