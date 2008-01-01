Управление продуктами

Technical Product Manager

Selectel — ведущий провайдер облачных решений в России, и наша миссия — предоставлять лучшие в классе сервисы. Наше Bare Metal облако представляет собой самую передовую платформу на рынке, и мы ищем технического менеджера продукта, который поможет нам укрепить нашу позицию как лидера отрасли.

Если вы готовы принять вызов и вдохновляетесь возможностью развивать передовые технологии, Selectel ждет вашего отклика, чтобы вместе творить будущее облачных технологий.

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Selectel — ведущий провайдер облачных решений в России, и наша миссия — предоставлять лучшие в классе сервисы. Наше Bare Metal облако представляет собой самую передовую платформу на рынке, и мы ищем технического менеджера продукта, который поможет нам укрепить нашу позицию как лидера отрасли.

Если вы готовы принять вызов и вдохновляетесь возможностью развивать передовые технологии, Selectel ждет вашего отклика, чтобы вместе творить будущее облачных технологий.

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

Основные задачи

  • Анализ потребностей рынка и формирование требований к продукту
  • Составление технических заданий для разработчиков и контроль исполнения
  • Организация и проведение маркетинговых кампаний для продвижения продукта

Мы ожидаем

  • Опыт работы DevOps, сетевым или системным администратором
  • Понимание специфики работы с корпоративными клиентами и крупными проектами
  • Опыт управления продуктом, включая планирование и внедрение новых функций
  • Сильные аналитические навыки и способность к принятию обоснованных решений

Будет плюсом

  • Удачный или неудачный опыт запуска стартапа
  • Хорошие навыки в работе с экономикой продукта
  • Опыт работы с системами виртуализации и облачными платформами
  • Знание принципов работы сетевых технологий и протоколов

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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