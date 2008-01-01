Technical Product Manager

Selectel — ведущий провайдер облачных решений в России, и наша миссия — предоставлять лучшие в классе сервисы. Наше Bare Metal облако представляет собой самую передовую платформу на рынке, и мы ищем технического менеджера продукта, который поможет нам укрепить нашу позицию как лидера отрасли.

Если вы готовы принять вызов и вдохновляетесь возможностью развивать передовые технологии, Selectel ждет вашего отклика, чтобы вместе творить будущее облачных технологий.