Technical Product Manager

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Selectel — ведущий провайдер облачных решений в России, и наша миссия — предоставлять лучшие в классе сервисы. Наше Bare Metal облако представляет собой самую передовую платформу на рынке, и мы ищем технического менеджера продукта, который поможет нам укрепить нашу позицию как лидера отрасли.
Если вы готовы принять вызов и вдохновляетесь возможностью развивать передовые технологии, Selectel ждет вашего отклика, чтобы вместе творить будущее облачных технологий.
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
Основные задачи
- Анализ потребностей рынка и формирование требований к продукту
- Составление технических заданий для разработчиков и контроль исполнения
- Организация и проведение маркетинговых кампаний для продвижения продукта
Мы ожидаем
- Опыт работы DevOps, сетевым или системным администратором
- Понимание специфики работы с корпоративными клиентами и крупными проектами
- Опыт управления продуктом, включая планирование и внедрение новых функций
- Сильные аналитические навыки и способность к принятию обоснованных решений
Будет плюсом
- Удачный или неудачный опыт запуска стартапа
- Хорошие навыки в работе с экономикой продукта
- Опыт работы с системами виртуализации и облачными платформами
- Знание принципов работы сетевых технологий и протоколов
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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