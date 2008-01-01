QA

Инженер по тестированию в команду разработки и сопровождения Облачных баз данных

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Разработка и поддержка средств автоматизации тестирования API
  • Разработка и поддержка средств тестирования кластеров баз данных
  • Разбор проблем в работоспособности тестов
  • Подготовка тестовых данных
  • Интеграция тестов с системой CI / CD
  • Взаимодействие с разработчиками c целью составления сценариев тестирования
  • Документирование тестовых систем

Мы ожидаем

  • Опыт автоматизированного тестирования
  • Уверенное знание тест-дизайна
  • Знание одного из языков программирования: Python или Golang
  • Опыт работы с Linux
  • Опыт работы с системами CI / CD (Gitlab CI / Jenkins)

Будет плюсом

  • Опыт работы с базами данных (PostgreSQL / MySQL / Redis)
  • Опыт работы с облачными провайдерами ⁃ Опыт работы с сервисами OpenStack
  • Опыт работы с Docker
  • Понимание работы компьютерных сетей
  • Опыт тестирования отказоустойчивости систем
  • Понимание принципов работы и взаимодействия приложений в микросервисной архитектуре

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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