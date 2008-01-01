Инженер по тестированию в команду разработки и сопровождения Облачных баз данных

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Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Разработка и поддержка средств автоматизации тестирования API
- Разработка и поддержка средств тестирования кластеров баз данных
- Разбор проблем в работоспособности тестов
- Подготовка тестовых данных
- Интеграция тестов с системой CI / CD
- Взаимодействие с разработчиками c целью составления сценариев тестирования
- Документирование тестовых систем
Мы ожидаем
- Опыт автоматизированного тестирования
- Уверенное знание тест-дизайна
- Знание одного из языков программирования: Python или Golang
- Опыт работы с Linux
- Опыт работы с системами CI / CD (Gitlab CI / Jenkins)
Будет плюсом
- Опыт работы с базами данных (PostgreSQL / MySQL / Redis)
- Опыт работы с облачными провайдерами ⁃ Опыт работы с сервисами OpenStack
- Опыт работы с Docker
- Понимание работы компьютерных сетей
- Опыт тестирования отказоустойчивости систем
- Понимание принципов работы и взаимодействия приложений в микросервисной архитектуре
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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