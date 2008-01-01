Fullstack QA engineer в команду Объектного хранилища

Мы в поисках QA Engineer в команду Объектного хранилища!

Команда Storage занимается разработкой Объектного хранилища - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.



Основными интерфейсами взаимодействия пользователя являются AWS S3 и Openstack Swift API

ЯП: BE - Python / Golang, FE - Java Script

API: Postmap, proxy

TMS: Allure / Qase / Testrail

Agile testing: shift-left, Zero Bug Policy