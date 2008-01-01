Какие задачи решает Compressa LLM
Ускорение генерации ответов модели
Платформа позволяет снизить задержку до первого ответа в 2–5 раз и ускорить генерацию отдельного запроса в 3–10 раз.
Снижение расходов на GPU
За счет повышения общей пропускной способности видеокарты в 20–70 раз, вам потребуется меньше видеопамяти для обработки всего потока данных.
Эффективное дообучение LLM
При помощи LoRA-адаптеров модель можно быстрее и дешевле дообучить прямо в интерфейсе Compressa LLM.
Сравнение Compressa LLM с Open Source-моделями
На какой инфраструктуре можно развернуть платформу
Почему Compressa LLM стоит разместить на инфраструктуре Selectel
Используем мощное железо
Мы можем разместить платформу на серверах с процессорами Intel® Xeon® Gold или AMD EPYC™.
Предоставляем в аренду новейшие GPU
Предлагаем серверы с GPU разных моделей, включая NVIDIA А2, А30, RTX 6000 Ada и другие. Они помогут использовать и дообучать LLM быстрее. Для ресурсоемких задач доступны конфигурации с A100 и NVlink.
Помогаем быстро масштабироваться
В нашей панели управления можно быстро подключить дополнительные ресурсы. Готовые выделенные серверы запускаются от 2 минут, облачные — еще быстрее.
Можем разместить проект на сервере, аттестованном ФСТЭК
Если вам важно соблюсти требования российского и международного законодательства в отношении чувствительных данных, то мы можем разместить сервер в А-ЦОД. Такой сервер аттестован ФСТЭК и помогает сохранить полный контроль над безопасностью данных.
Строим гибридную инфраструктуру
Для работы платформы мы предлагаем в аренду выделенные, облачные серверы и Managed Kubernetes с GPU. Также у нас можно арендовать продукты для связи вашей on-premise инфраструктуры с серверами в наших ДЦ.
Сколько стоит LLM-платформа Compressa на инфраструктуре Selectel
Из каких компонентов состоит платформа
UI и API-интерфейс к LLM
UI, API и дашборд для дообучения
Готовый RAG для работы с документами
В чем особенности Compressa LLM
Актуальные LLM
Профессиональная оптимизация
Поддержка от экспертов
Как арендовать платформу
Оставьте заявку
Наш менеджер свяжется с вами в течение рабочего дня.
Обсудим детали
Вместе со специалистами Compressa LLM поможем выбрать подходящую под проект инфраструктуру и рассчитаем ее стоимость.
Запустим платформу
В течение 2 дней развернем LLM-платформу Compressa на наших выделенных или облачных серверах, в зависимости от ваших потребностей.
Будем на связи 24/7
Специалисты нашей технической поддержки ответят на вопросы, связанные с работой инфраструктуры. Среднее время ответа — 15 минут. А с Compressa.ai можно подписать договор на доработку, обслуживание и поддержку.
Арендуйте платформу Compressa LLM на инфраструктуре Selectel
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подключить услугу.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.