Маркетинг и PR

Старший продуктовый редактор

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Разбираться со сложными продуктами: изучать принципы их работы, узнавать о проблемах и задачах пользователей.
  • Выступать в роли единой точки входа для стейкхолдеров: разбираться с контентными задачами разной степени определенности (в том числе, с высокой степенью неопределенности), предлагать решения,подключать коллег из других департаментов и следить за тем, чтобы выбранные решения внедрялись.
  • Много общаться с менеджерами продуктов, исследователями, UX-проектировщиками, разработчиками, администраторами. Не бояться спрашивать и докапываться до сути, когда что-то непонятно.
  • Создавать контент на языке пользователя. Понимать, когда уместнее объяснить смысл термином, а когда стоит использовать примеры и аналогии.
  • Курировать SEO-направление и следить за тем, чтобы SEO-трафик постоянно рос.
  • На любом этапе подготовки контента проверять свои гипотезы через разные методы исследования. В нашей компании есть команда исследователей, которая в этом сможет помочь.
  • Взаимодействовать с командой разработки и дизайна: ставить задачи на графику или разработку нестандартных компонентов сайта (калькуляторов и других элементов), проверять страницы перед выходом в продакшн.
  • Проводить ревью контента 2 редакторов в команде.
  • Работать с админкой сайта: заносить контент новых страниц и вносить правки на существующие.
  • Понимать и формировать метрики успешности страниц, следить за их достижением.
  • Изучать рынок, конкурентов, а также прогнозировать и внедрять лучшие контентные практики в рабочие процессы.

Мы ожидаем

  • Вы грамотно пишете и имеете больше пяти лет опыта работы с текстами — лидом контента, старшим продуктовым редактором, ведущим UX-писателем.
  • Готовы разбираться в сложной предметной области и понимать, как облачные продукты решают проблемы клиентов.
  • Понимаете, как можно улучшать и ускорять редакторские процессы, умеете давать обратную связь редакторам и принимать результат их работы.
  • Имеете опыт самостоятельного ведения проектов.
  • Знаете системы веб-аналитики (Яндекс.Метрика, Google Analytics) и понимаете, на какие метрики смотреть, чтобы оценить эффективность написанного контента.
  • Сталкиваетесь в работе с исследованиями: изучаете паттерны поведения пользователей и то, какой контент они хотят видеть при переходе на сайты.
  • Умеете работать с Wordpress.
  • Понимаете принципы человеко-ориентированного проектирования и знаете основы юзабилити.
  • Понимаете базовые правила верстки, композиции и SEO;
  • Знаете про информационный стиль и думаете о пользе, которую приносит ваш текст, стараетесь не писать больше необходимого;

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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