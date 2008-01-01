Старший продуктовый редактор

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Разбираться со сложными продуктами: изучать принципы их работы, узнавать о проблемах и задачах пользователей.
- Выступать в роли единой точки входа для стейкхолдеров: разбираться с контентными задачами разной степени определенности (в том числе, с высокой степенью неопределенности), предлагать решения,подключать коллег из других департаментов и следить за тем, чтобы выбранные решения внедрялись.
- Много общаться с менеджерами продуктов, исследователями, UX-проектировщиками, разработчиками, администраторами. Не бояться спрашивать и докапываться до сути, когда что-то непонятно.
- Создавать контент на языке пользователя. Понимать, когда уместнее объяснить смысл термином, а когда стоит использовать примеры и аналогии.
- Курировать SEO-направление и следить за тем, чтобы SEO-трафик постоянно рос.
- На любом этапе подготовки контента проверять свои гипотезы через разные методы исследования. В нашей компании есть команда исследователей, которая в этом сможет помочь.
- Взаимодействовать с командой разработки и дизайна: ставить задачи на графику или разработку нестандартных компонентов сайта (калькуляторов и других элементов), проверять страницы перед выходом в продакшн.
- Проводить ревью контента 2 редакторов в команде.
- Работать с админкой сайта: заносить контент новых страниц и вносить правки на существующие.
- Понимать и формировать метрики успешности страниц, следить за их достижением.
- Изучать рынок, конкурентов, а также прогнозировать и внедрять лучшие контентные практики в рабочие процессы.
Мы ожидаем
- Вы грамотно пишете и имеете больше пяти лет опыта работы с текстами — лидом контента, старшим продуктовым редактором, ведущим UX-писателем.
- Готовы разбираться в сложной предметной области и понимать, как облачные продукты решают проблемы клиентов.
- Понимаете, как можно улучшать и ускорять редакторские процессы, умеете давать обратную связь редакторам и принимать результат их работы.
- Имеете опыт самостоятельного ведения проектов.
- Знаете системы веб-аналитики (Яндекс.Метрика, Google Analytics) и понимаете, на какие метрики смотреть, чтобы оценить эффективность написанного контента.
- Сталкиваетесь в работе с исследованиями: изучаете паттерны поведения пользователей и то, какой контент они хотят видеть при переходе на сайты.
- Умеете работать с Wordpress.
- Понимаете принципы человеко-ориентированного проектирования и знаете основы юзабилити.
- Понимаете базовые правила верстки, композиции и SEO;
- Знаете про информационный стиль и думаете о пользе, которую приносит ваш текст, стараетесь не писать больше необходимого;
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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Автор в техническую редакцию
Санкт-ПетербургМаркетинг и PR
Редактор/продуктовый редактор
Санкт-Петербург