Руководитель отдела внутреннего аудита

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Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Руководить деятельностью отдела внутреннего аудита, поддерживать и развивать методологические базы для функционирования отдела, регламентировать и стандартизировать аудиторские процедуры
- Инициировать и принимать непосредственное участие во внутренних аудиторских проверках
- Разрабатывать годовые и оперативные планы внутреннего аудита в соответствии с матрицей рисков и существенностью бизнес-процессов, представлять на утверждение и контролировать их выполнение
- Тестировать эффективность процедур внутреннего контроля
- Формировать и представлять на рассмотрение руководству, комитету по аудиту отчеты/заключения по результатам проведенных аудиторских проверок
- Разрабатывать предложения по устранению выявленных недостатков и нарушений, контролировать их исполнение
- Взаимодействовать с внешними аудиторами и другими заинтересованными сторонами
Мы ожидаем
- Опыт на руководящей должности во внутреннем аудите или консалтинге
- Знание международных стандартов и практик внутреннего аудита
- Знание в области внутреннего контроля, финансового и управленческого учета
- Опыт руководства проектами в качестве руководителя группы
- Готовность к самостоятельности, анализу больших объемов информации и нестандартным задачам
- Навыки оформления аудиторской документации и подготовки презентаций
- Отличные коммуникативные навыки, опыт взаимодействия с руководителями различного уровня
Будет плюсом
- Опыт работы в BIG-4/BIG-3/E-commerce
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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