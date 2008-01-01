Финансы и юриспруденция

Руководитель отдела внутреннего аудита

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Руководить деятельностью отдела внутреннего аудита, поддерживать и развивать методологические базы для функционирования отдела, регламентировать и стандартизировать аудиторские процедуры
  • Инициировать и принимать непосредственное участие во внутренних аудиторских проверках
  • Разрабатывать годовые и оперативные планы внутреннего аудита в соответствии с матрицей рисков и существенностью бизнес-процессов, представлять на утверждение и контролировать их выполнение
  • Тестировать эффективность процедур внутреннего контроля
  • Формировать и представлять на рассмотрение руководству, комитету по аудиту отчеты/заключения по результатам проведенных аудиторских проверок
  • Разрабатывать предложения по устранению выявленных недостатков и нарушений, контролировать их исполнение
  • Взаимодействовать с внешними аудиторами и другими заинтересованными сторонами

Мы ожидаем

  • Опыт на руководящей должности во внутреннем аудите или консалтинге
  • Знание международных стандартов и практик внутреннего аудита
  • Знание в области внутреннего контроля, финансового и управленческого учета
  • Опыт руководства проектами в качестве руководителя группы
  • Готовность к самостоятельности, анализу больших объемов информации и нестандартным задачам
  • Навыки оформления аудиторской документации и подготовки презентаций
  • Отличные коммуникативные навыки, опыт взаимодействия с руководителями различного уровня

Будет плюсом

  • Опыт работы в BIG-4/BIG-3/E-commerce

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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