DevOps инженер в команду облачных баз данных

Команда Облачных баз данных занимается развитием одного из лучших сервисов DBaaS услуги, наша услуга входит в ТОП-рейтинги облачных провайдеров в РФ.

Мы автоматизируем установку, настройку и обслуживание баз данных PostgreSQL, MySQL, Redis, Kafka и продолжаем развиваться и расширяться.