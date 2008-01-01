DevOps инженер в команду облачных баз данных

Подписаться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Команда Облачных баз данных занимается развитием одного из лучших сервисов DBaaS услуги, наша услуга входит в ТОП-рейтинги облачных провайдеров в РФ.
Мы автоматизируем установку, настройку и обслуживание баз данных PostgreSQL, MySQL, Redis, Kafka и продолжаем развиваться и расширяться.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Перенос контроллплейна в Kubernetes
- Участие в сопровождение и развитие услуги облачные Базы Данных
Мы ожидаем
- Опыт разворачивания/переноса приложений в Kubernetes и их сопровождение
- Опыт работы с Ansible и Molecule
- Умение работать с базами данных (разворачивание, эксплуатация, мониторинг, HA, инвестигирование)
- Опыт эксплуатации сервисов 24×7
- Понимание работы Linux на уровне RCHA/RHCE
- Понимание принципов работы сетей на уровне CCNA
- Опыт автоматизации (любое из Bash, Python, Node.js/ZX, Go)
Будет плюсом
- Опыт работы с облаками или опыт обслуживания инфраструктуры виртуализации
- Опыт работы с OpenStack
- Опыт построения высокодоступных решений Работали с Gentoo/FreeBSD или LFS
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Системное администрированиеСмотреть все
DevOps/Linux Инженер
Санкт-Петербург / УдаленноСистемное администрирование
DevOps
Санкт-Петербург