Системное администрирование

DevOps инженер в команду облачных баз данных

Команда Облачных баз данных занимается развитием одного из лучших сервисов DBaaS услуги, наша услуга входит в ТОП-рейтинги облачных провайдеров в РФ.

Мы автоматизируем установку, настройку и обслуживание баз данных PostgreSQL, MySQL, Redis, Kafka и продолжаем развиваться и расширяться.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Команда Облачных баз данных занимается развитием одного из лучших сервисов DBaaS услуги, наша услуга входит в ТОП-рейтинги облачных провайдеров в РФ.

Мы автоматизируем установку, настройку и обслуживание баз данных PostgreSQL, MySQL, Redis, Kafka и продолжаем развиваться и расширяться.

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Перенос контроллплейна в Kubernetes
  • Участие в сопровождение и развитие услуги облачные Базы Данных

Мы ожидаем

  • Опыт разворачивания/переноса приложений в Kubernetes и их сопровождение
  • Опыт работы с Ansible и Molecule
  • Умение работать с базами данных (разворачивание, эксплуатация, мониторинг, HA, инвестигирование)
  • Опыт эксплуатации сервисов 24×7
  • Понимание работы Linux на уровне RCHA/RHCE
  • Понимание принципов работы сетей на уровне CCNA
  • Опыт автоматизации (любое из Bash, Python, Node.js/ZX, Go)

Будет плюсом

  • Опыт работы с облаками или опыт обслуживания инфраструктуры виртуализации
  • Опыт работы с OpenStack
  • Опыт построения высокодоступных решений Работали с Gentoo/FreeBSD или LFS

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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