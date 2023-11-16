TL команды разработки и сопровождения Объектного хранилища

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Объектное хранилище - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.
Мы ищем человека, который хочет возглавить полнофункциональную команду продукта, погрузиться в технические детали высоконагруженного сервиса, поработать с микросервисной архитектурой и Golang.
Наш стэк: Golang, Puppet, Ansible, Terraform, GitLab CI, Ceph, OpenStack Swift, PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB. Мониторинг на Prometheus, Grafana.
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
Основные задачи
- Управлять людьми: проведение 1-1 встреч, мотивация и составление PDP, участие в процессе Performance Review
- Управлять командой: найм, onboarding, повышение, ФОТ, увольнение
- Техническая экспертиза: System design, Code Review, развитие инженерной культуры в команде (30% инженер / 70% менеджер)
- Бизнес экспертиза: плотная работа с PO, межкомандные коммуникации и проекты, ориентироваться в бизнес-метриках своего продукта
- Целеполагание и долгосрочное планирование: постановкой квартальных целей команды (OKR) + Roadmap, постановкой целей спринта, фокус на результате
- Управлять процессами: опыт Scrum Master, системно работать с тех долгом и багами (Zero Bug Policy)
Мы ожидаем
- Опыт на позиции Тимлида от 2 лет
- Опыт разработки на Golang от 3 лет
- Управление кросс функциональными командами
- Опыт проектирования распределенных микросервисных архитектур, взаимодействия с нагруженными базами данных и очередями
- Опыт работы с базами данных PostgreSQL и/или MySQL, Time series или column-oriented DBMS
- Навыки работы с системами мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Grafana
- Понимание гибких методологий + реальный опыт построения процессов в команде: Scrum/Kanban
Будет плюсом
- Знания и навыки системного администрирования Linux
- Понимание работы базовых сетевых технологии уровня L2 / L3
- Опыт проектирования распределенных систем
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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