Backend-разработка

TL команды разработки и сопровождения Объектного хранилища

Объектное хранилище - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.

Мы ищем человека, который хочет возглавить полнофункциональную команду продукта, погрузиться в технические детали высоконагруженного сервиса, поработать с микросервисной архитектурой и Golang.

Наш стэк: Golang, Puppet, Ansible, Terraform, GitLab CI, Ceph, OpenStack Swift, PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB. Мониторинг на Prometheus, Grafana.


Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
Откликнуться Откликнуться на
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться

Объектное хранилище - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.

Мы ищем человека, который хочет возглавить полнофункциональную команду продукта, погрузиться в технические детали высоконагруженного сервиса, поработать с микросервисной архитектурой и Golang.

Наш стэк: Golang, Puppet, Ansible, Terraform, GitLab CI, Ceph, OpenStack Swift, PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB. Мониторинг на Prometheus, Grafana.


Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

Основные задачи

  • Управлять людьми: проведение 1-1 встреч, мотивация и составление PDP, участие в процессе Performance Review
  • Управлять командой: найм, onboarding, повышение, ФОТ, увольнение
  • Техническая экспертиза: System design, Code Review, развитие инженерной культуры в команде (30% инженер / 70% менеджер)
  • Бизнес экспертиза: плотная работа с PO, межкомандные коммуникации и проекты, ориентироваться в бизнес-метриках своего продукта
  • Целеполагание и долгосрочное планирование: постановкой квартальных целей команды (OKR) + Roadmap, постановкой целей спринта, фокус на результате
  • Управлять процессами: опыт Scrum Master, системно работать с тех долгом и багами (Zero Bug Policy)

Мы ожидаем

  • Опыт на позиции Тимлида от 2 лет
  • Опыт разработки на Golang от 3 лет
  • Управление кросс функциональными командами
  • Опыт проектирования распределенных микросервисных архитектур, взаимодействия с нагруженными базами данных и очередями
  • Опыт работы с базами данных PostgreSQL и/или MySQL, Time series или column-oriented DBMS
  • Навыки работы с системами мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Grafana
  • Понимание гибких методологий + реальный опыт построения процессов в команде: Scrum/Kanban

Будет плюсом

  • Знания и навыки системного администрирования Linux
  • Понимание работы базовых сетевых технологии уровня L2 / L3
  • Опыт проектирования распределенных систем

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Backend-разработка

Python/Go-разработчик в команду Клиентских и внутренних сервисов

Санкт-Петербург

Backend-разработка

Python-разработчик в команду DCIM

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на HeadHunter.