Frontend-разработка
Senior Frontend Developer
Мы занимаемся разработкой внутренних инструментов для других разработчиков, внедряем лучшие практики и запускаем продуктовые стартапы внутри компании. Вам предстоит не только реализовывать внутренние инструменты, но и рассказывать о них остальным фронтенд-разработчикам. Как старшему фронтенд-разработчику, вам нужно будет взять лидерство над одним или несколькими техническими треками. У нас открытое внутреннее комьюнити фронтенд-разработчиков, вы сможете влиять на процессы и инструменты, а также найти помощь, если она потребуется.
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать панель управления my.selectel.ru, отвечать за ее надежность и производительность
- Проектировать и реализовывать инструменты, которыми будут пользоваться другие FE-разработчики
- Принимать участие в Code Review
- Писать Unit-тесты
- Развивать внутреннюю инженерную культуру в компании
- Вести проектную документацию во внутренней базе знаний
- Делиться своими решениями с другими FE-разработчиками на внутренних встречах
- Рефакторить. Переводить старую часть кодовой базы на новые рельсы
- Взаимодействовать с разработчиками, тестировщиками и проектировщиками
- Участвовать в планировании, декомпозиции и оценке задач
- Лидить один или несколько технических треков по фронтенду
Будет плюсом
- Уверенное владение HTML, CSS, JavaScript, TypeScript
- Понимание принципов адаптивной вёрстки. Умение пользоваться CSS препроцессорами
- Уверенное знание Angular 15 и выше
- Опыт развития архитектуры современных веб-приложений
- Знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST, WebSocket)
- Умение настраивать окружение, сборку проектов (Webpack, Gulp, NPM Scripts, Vite, ESBuild) и CI/CD
- Опыт написания unit-тестов
- Опыт отладки и профилирования веб-приложений (инструменты разработчика, дебаггер, sentry и т.д.)
- Опыт проектирования, реализации и внедрения сложных технических решений в уже работающий продукт
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса