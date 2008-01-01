Frontend-разработка

Senior Frontend Developer

Мы занимаемся разработкой внутренних инструментов для других разработчиков, внедряем лучшие практики и запускаем продуктовые стартапы внутри компании. Вам предстоит не только реализовывать внутренние инструменты, но и рассказывать о них остальным фронтенд-разработчикам. Как старшему фронтенд-разработчику, вам нужно будет взять лидерство над одним или несколькими техническими треками. У нас открытое внутреннее комьюнити фронтенд-разработчиков, вы сможете влиять на процессы и инструменты, а также найти помощь, если она потребуется.
  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разрабатывать панель управления my.selectel.ru, отвечать за ее надежность и производительность
  • Проектировать и реализовывать инструменты, которыми будут пользоваться другие FE-разработчики
  • Принимать участие в Code Review
  • Писать Unit-тесты
  • Развивать внутреннюю инженерную культуру в компании
  • Вести проектную документацию во внутренней базе знаний
  • Делиться своими решениями с другими FE-разработчиками на внутренних встречах
  • Рефакторить. Переводить старую часть кодовой базы на новые рельсы
  • Взаимодействовать с разработчиками, тестировщиками и проектировщиками
  • Участвовать в планировании, декомпозиции и оценке задач
  • Лидить один или несколько технических треков по фронтенду
Будет плюсом
  • Уверенное владение HTML, CSS, JavaScript, TypeScript
  • Понимание принципов адаптивной вёрстки. Умение пользоваться CSS препроцессорами
  • Уверенное знание Angular 15 и выше
  • Опыт развития архитектуры современных веб-приложений
  • Знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST, WebSocket)
  • Умение настраивать окружение, сборку проектов (Webpack, Gulp, NPM Scripts, Vite, ESBuild) и CI/CD
  • Опыт написания unit-тестов
  • Опыт отладки и профилирования веб-приложений (инструменты разработчика, дебаггер, sentry и т.д.)
  • Опыт проектирования, реализации и внедрения сложных технических решений в уже работающий продукт
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter.

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