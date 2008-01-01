Frontend-разработка

Senior Frontend Developer

Мы занимаемся разработкой внутренних инструментов для других разработчиков, внедряем лучшие практики и запускаем продуктовые стартапы внутри компании. Вам предстоит не только реализовывать внутренние инструменты, но и рассказывать о них остальным фронтенд-разработчикам. Как старшему фронтенд-разработчику, вам нужно будет взять лидерство над одним или несколькими техническими треками. У нас открытое внутреннее комьюнити фронтенд-разработчиков, вы сможете влиять на процессы и инструменты, а также найти помощь, если она потребуется.

Санкт-Петербург / Удаленно

Гибкий