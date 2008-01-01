Эксплуатация дата-центра

Инженер по общестроительным работам (Мск)

Москва
Фиксированный
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Москва
Фиксированный

Основные задачи

  • Контроль исполнения подрядными организациями гарантийных строительно-монтажных работ на объектах по их ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции
  • Подсчет объемов строительно-монтажных работ
  • Взаимодействие с подрядными организациями
  • Составление технических заданий на работы по ремонту/строительству
  • Проведение тендеров на строительно-монтажные работы, анализ полученных коммерческих предложений
  • Предоставление необходимо информации для заключения договоров на выполнение работ
  • Контроль исполнения работ подрядными организациями
  • Ведение учета выполненных работ
  • Составление официальных писем

Мы ожидаем

  • Знание современных технологий строительства, строительных материалов
  • Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства
  • Опыт использования AutoCad, Word, Excel
  • Опыт взаимодействия с подрядными организациями
  • Опыт составления грамотных технических заданий на работы по ремонту/строительству здания

Знание систем/программ

  • AutoCad, Word, Excel

      • Про условия

      • Официальное оформление
      • Белая заработная плата
      • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
      • Бесплатные обеды и кофе-брейки
      • Современный офис на ст. метро Октябрьское поле

      Про здоровье и спорт

      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач*
      • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
      • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
      • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
      • Офисный душ*

      Про развитие

      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
      • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      Про досуг

      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
      • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
      • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

      *пока что только для питерского офиса

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