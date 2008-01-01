Инженер по общестроительным работам (Мск)

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Москва
Фиксированный
Основные задачи
- Контроль исполнения подрядными организациями гарантийных строительно-монтажных работ на объектах по их ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции
- Подсчет объемов строительно-монтажных работ
- Взаимодействие с подрядными организациями
- Составление технических заданий на работы по ремонту/строительству
- Проведение тендеров на строительно-монтажные работы, анализ полученных коммерческих предложений
- Предоставление необходимо информации для заключения договоров на выполнение работ
- Контроль исполнения работ подрядными организациями
- Ведение учета выполненных работ
- Составление официальных писем
Мы ожидаем
- Знание современных технологий строительства, строительных материалов
- Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства
- Опыт использования AutoCad, Word, Excel
- Опыт взаимодействия с подрядными организациями
- Опыт составления грамотных технических заданий на работы по ремонту/строительству здания
Знание систем/программ
- AutoCad, Word, Excel
- Официальное оформление
- Белая заработная плата
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Современный офис на ст. метро Октябрьское поле
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Про условия
Про здоровье и спорт
Про развитие
Про досуг
*пока что только для питерского офиса
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