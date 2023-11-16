Системный администратор в команду Облачного хранилища

Мы в поисках системного администратора с глубокой экспертизой, готового погрузиться в сложные технические детали нашего сервиса, в команду разработки и сопровождения Облачного хранилища! Мы развиваем Объектное хранилище. Это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт. Вас ждут интересные задачи по обеспечению стабильно высокого аптайма, географического расширения, созданию инфраструктуры для разработки и выкатки новой функциональности в прод.