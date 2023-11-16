Системное администрирование

Системный администратор в команду Облачного хранилища

Мы в поисках системного администратора с глубокой экспертизой, готового погрузиться в сложные технические детали нашего сервиса, в команду разработки и сопровождения Облачного хранилища! Мы развиваем Объектное хранилище. Это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт. Вас ждут интересные задачи по обеспечению стабильно высокого аптайма, географического расширения, созданию инфраструктуры для разработки и выкатки новой функциональности в прод.
Удаленная работа
Гибкий
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Мы в поисках системного администратора с глубокой экспертизой, готового погрузиться в сложные технические детали нашего сервиса, в команду разработки и сопровождения Облачного хранилища! Мы развиваем Объектное хранилище. Это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт. Вас ждут интересные задачи по обеспечению стабильно высокого аптайма, географического расширения, созданию инфраструктуры для разработки и выкатки новой функциональности в прод.
Удаленная работа
Гибкий

Основные задачи

  • Развивать услугу объектного хранилища
  • Проектировать новые сервисы и оптимизировать работу уже запущенных
  • Использовать инструменты Puppet и Ansible для написания инфраструктурного кода и управления облаком
  • Взаимодействовать с командой для улучшения качества продукта с точки зрения клиента и решения вопросов в боевых условиях
  • Решать нетривиальные задачи - искать ответы на вопросы, которых нет в выдаче google search

Мы ожидаем

  • Опыт работы в аналогичной должности от 2 лет
  • Обладать хорошими знаниями Linux/Unix.
  • Понимание принципов, заложенных в технологиях контейнеризации и виртуализации
  • Умение читать код на python/bash
  • Опыт развертывания и эксплуатации Kubernetes
  • Опыт работы с БД (MongoDB, PostgreSQL, SQLite, Redis, Clickhouse)
  • Опыт автоматизации развёртывания инфраструктуры с использованием одного или нескольких инструментов: ansible, salt, puppet, chef, terraform
  • Опыт настройки отказоустойчивых систем
  • Понимание идеологии CI/CD и современного жизненного цикла разработки программного обеспечения
  • Опыт работы с системой контроля версий Git
  • Понимание сетевого стека Linux (например - на уровне CCNA и выше)

Будет плюсом

  • Умение программировать на Python или Golang
  • Опыт работы с Ceph

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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