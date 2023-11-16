Системный администратор в команду Облачного хранилища

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы в поисках системного администратора с глубокой экспертизой, готового погрузиться в сложные технические детали нашего сервиса, в команду разработки и сопровождения Облачного хранилища! Мы развиваем Объектное хранилище. Это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт. Вас ждут интересные задачи по обеспечению стабильно высокого аптайма, географического расширения, созданию инфраструктуры для разработки и выкатки новой функциональности в прод.
Удаленная работа
Гибкий
Основные задачи
- Развивать услугу объектного хранилища
- Проектировать новые сервисы и оптимизировать работу уже запущенных
- Использовать инструменты Puppet и Ansible для написания инфраструктурного кода и управления облаком
- Взаимодействовать с командой для улучшения качества продукта с точки зрения клиента и решения вопросов в боевых условиях
- Решать нетривиальные задачи - искать ответы на вопросы, которых нет в выдаче google search
Мы ожидаем
- Опыт работы в аналогичной должности от 2 лет
- Обладать хорошими знаниями Linux/Unix.
- Понимание принципов, заложенных в технологиях контейнеризации и виртуализации
- Умение читать код на python/bash
- Опыт развертывания и эксплуатации Kubernetes
- Опыт работы с БД (MongoDB, PostgreSQL, SQLite, Redis, Clickhouse)
- Опыт автоматизации развёртывания инфраструктуры с использованием одного или нескольких инструментов: ansible, salt, puppet, chef, terraform
- Опыт настройки отказоустойчивых систем
- Понимание идеологии CI/CD и современного жизненного цикла разработки программного обеспечения
- Опыт работы с системой контроля версий Git
- Понимание сетевого стека Linux (например - на уровне CCNA и выше)
Будет плюсом
- Умение программировать на Python или Golang
- Опыт работы с Ceph
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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