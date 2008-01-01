DevOps в команду MKS

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
Основные задачи
- Обслуживать развернутые кластеры Kubernetes
- Консультировать команды поддержки клиентов по вопросам работы сервисов
- Автоматизировать рутинные процессы
- Поддерживать инфраструктуру сервиса Managed Kubernetes
- Участвовать в поддержке и развитии сервиса Container Registry
- Строить процессы Continuous Integration/Delivery для приложений
Мы ожидаем
- Желание и возможность выявлять корень проблемы и исправлять ее самостоятельно, либо эскалировать до команды разработки.
- Опыт развертывания и администрирования кластеров K8S
- Опыт администрирования операционных систем на ядре Linux
- Уверенное понимание работы cgroups, подсистем памяти и ввода/вывода, сетевого стека
- Понимание современной виртуализации и контейнеризации (Qemu/KVM/Containerd).
- Понимание принципов работы сетей на уровне CCNA
- Динамическая маршрутизация, балансировка трафика
- Опыт построения процессов CI/CD и жизненного цикла разработки программного обеспечения Jenkins pipeline library и GitLab CI
- Понимание работы систем мониторинга и предупреждения об инцидентах
- Опыт работы с системами логирования на ELK стеке
- Представление о принципах IaaC
- Опыт работы с Ansible и Terraform
Будет плюсом
- Опыт работы с базами данных (Postgres, Clickhouse, Redis).
- Умение читать и писать код на Golang, Groovy или желание его приобрести.
- Опыт использования различных Ingress контролеров для k8s.
- Опыт работы с Openstack и понимание принципов работы основных компонентов.
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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