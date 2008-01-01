BI

Дата-инженер

Цель команды — построить надёжную дата-платформу, интерфейс в мир данных и решений на данных для бизнеса.

Для этого используем современный стек, LakeHouse архитектуру и не забываем об Observability.

Ищем талантливого инженера данных для усиления нашей команды. Будем вместе развивать дата-платформу, получать новый опыт и обмениваться знаниями. Присоединяйся, у нас интересно!

Москва
Гибкий
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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
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Цель команды — построить надёжную дата-платформу, интерфейс в мир данных и решений на данных для бизнеса.

Для этого используем современный стек, LakeHouse архитектуру и не забываем об Observability.

Ищем талантливого инженера данных для усиления нашей команды. Будем вместе развивать дата-платформу, получать новый опыт и обмениваться знаниями. Присоединяйся, у нас интересно!

Москва
Гибкий

Основные задачи

  • Разработка пайплайнов для загрузки и обработки данных
  • Проектирование архитектуры и логики хранения данных
  • Настройка проверок качества и информирование об аномалиях
  • Развитие инфраструктуры платформы и мониторинг производительности
  • Организация деплоя, тестирования и ревью кода
  • Создание дата-продуктов для аналитических команд

Мы ожидаем

  • Практический опыт в проектах по созданию DWH, DataLake, LakeHouse
  • Работа с аналитической MPP базой, ClickHouse - отлично
  • Оркестрация Airflow, моделирование DBT
  • Разработка Python, SQL, PySpark
  • Интеграция Kafka, REST API, реляционными/NoSQL DB, CDC
  • Хранение S3, форматы Iceberg, Orc, Parquet
  • Настройка GitLab CI, Docker, docker-compose
  • Высшее техническое образование, широкий кругозор в data-технологиях

Будет плюсом

  • Управления Kubernetes кластером
  • DataOps с использованием Kubernetes
  • Работы с ArgoCD, Terraform, Vault
  • Практика внедрения Trino
  • Разработки self-service инструментов и дата продуктов

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.