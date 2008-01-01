Дата-инженер

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Цель команды — построить надёжную дата-платформу, интерфейс в мир данных и решений на данных для бизнеса.
Для этого используем современный стек, LakeHouse архитектуру и не забываем об Observability.
Ищем талантливого инженера данных для усиления нашей команды. Будем вместе развивать дата-платформу, получать новый опыт и обмениваться знаниями. Присоединяйся, у нас интересно!
Москва
Гибкий
Основные задачи
- Разработка пайплайнов для загрузки и обработки данных
- Проектирование архитектуры и логики хранения данных
- Настройка проверок качества и информирование об аномалиях
- Развитие инфраструктуры платформы и мониторинг производительности
- Организация деплоя, тестирования и ревью кода
- Создание дата-продуктов для аналитических команд
Мы ожидаем
- Практический опыт в проектах по созданию DWH, DataLake, LakeHouse
- Работа с аналитической MPP базой, ClickHouse - отлично
- Оркестрация Airflow, моделирование DBT
- Разработка Python, SQL, PySpark
- Интеграция Kafka, REST API, реляционными/NoSQL DB, CDC
- Хранение S3, форматы Iceberg, Orc, Parquet
- Настройка GitLab CI, Docker, docker-compose
- Высшее техническое образование, широкий кругозор в data-технологиях
Будет плюсом
- Управления Kubernetes кластером
- DataOps с использованием Kubernetes
- Работы с ArgoCD, Terraform, Vault
- Практика внедрения Trino
- Разработки self-service инструментов и дата продуктов
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса