Дата-инженер

Цель команды — построить надёжную дата-платформу, интерфейс в мир данных и решений на данных для бизнеса.

Для этого используем современный стек, LakeHouse архитектуру и не забываем об Observability.

Ищем талантливого инженера данных для усиления нашей команды. Будем вместе развивать дата-платформу, получать новый опыт и обмениваться знаниями. Присоединяйся, у нас интересно!