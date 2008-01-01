Фронтенд разработчик в отдел разработки клиентских и внутренних сервисов

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Команда занимается вопросами авторизации и безопасности клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), интеграциями систем маркетинга.
Помимо клиентских сервисов, также ведется разработка и поддержка общих сервисов: хранение файлов, event-система, история назначения ip-адресов.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Проектировать и реализовывать вместе с командой новые фичи
- Поддерживать и развивать клиентскую и служебную панель управления
- Взаимодействовать с проектировщиками интерфейсов, разработчиками бэкенда, qa-инженерами и devops-специалистами
- Писать код, соответствующий стандартам, принятым в команде
Мы ожидаем
- Пишете кроссбраузерный, валидный HTML и CSS
- Обладаете опытом адаптивной верстки под широкую линейку устройств
- Имеете опыт работы с сетками Bootstrap и Grid Layout
- Твердо владеете основами JavaScript
- Имеете опыт разработки на Angular 10 и выше
- Имеете опыт работы с RxJS Знаете принцип работы сборщиков проектов Gulp/Webpack
- Имеете опыт работы с Git, Gitflow Используете ES6 и актуальные спецификации W3C
- Работали с REST API
- Знакомы с методологией БЭМ и активно ее используете
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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