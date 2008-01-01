Frontend-разработка

Фронтенд разработчик в отдел разработки клиентских и внутренних сервисов

Команда занимается вопросами авторизации и безопасности клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), интеграциями систем маркетинга.

Помимо клиентских сервисов, также ведется разработка и поддержка общих сервисов: хранение файлов, event-система, история назначения ip-адресов.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Команда занимается вопросами авторизации и безопасности клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), интеграциями систем маркетинга.

Помимо клиентских сервисов, также ведется разработка и поддержка общих сервисов: хранение файлов, event-система, история назначения ip-адресов.

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Проектировать и реализовывать вместе с командой новые фичи
  • Поддерживать и развивать клиентскую и служебную панель управления
  • Взаимодействовать с проектировщиками интерфейсов, разработчиками бэкенда, qa-инженерами и devops-специалистами
  • Писать код, соответствующий стандартам, принятым в команде

Мы ожидаем

  • Пишете кроссбраузерный, валидный HTML и CSS
  • Обладаете опытом адаптивной верстки под широкую линейку устройств
  • Имеете опыт работы с сетками Bootstrap и Grid Layout
  • Твердо владеете основами JavaScript
  • Имеете опыт разработки на Angular 10 и выше
  • Имеете опыт работы с RxJS Знаете принцип работы сборщиков проектов Gulp/Webpack
  • Имеете опыт работы с Git, Gitflow Используете ES6 и актуальные спецификации W3C
  • Работали с REST API
  • Знакомы с методологией БЭМ и активно ее используете

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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