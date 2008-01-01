Аналитик по информационной безопасности

Основные задачи
- Участвовать в построении системы защиты IT-инфраструктуры (IaaS, PaaS) продуктов Selectel от угроз безопасности информации
- Помогать коллегам в проработке решений под требования заказчиков
- Анализировать и контролировать соответствие IT-инфраструктуры продуктов Selectel лучшим практикам, требованиям законодательства и стандартов в области информационной безопасности
- Готовить рекомендации, аналитические исследования, проектную и рабочую документацию
- Разрабатывать «живые» и соответствующие реальным бизнес-процессам политики, регламенты и инструкции
- Помогать командам корректно организовать контроль за выполнением требований, следить за актуальностью полученных сертификатов и сбором необходимых артефактов для их регулярного продления
- Взаимодействовать с внешними аудиторами
Мы ожидаем
Высшее образование
- Опыт работы на аналогичной позиции от 1 года (анализ рисков и угроз, выработка мер и контролей, проведение аудитов, разработка документов, выстраивание процессов)
- Знание законодательства РФ в области защиты информации, включая защиту информации в финансовых организациях (149-ФЗ, ГОСТ Р 57580.1, приказы и методические документы ФСТЭК и ФСБ России, стандарты и положения Банка России)
- Знание средств и методов обеспечения информационной безопасности в современной IT-инфраструктуре
- Умение связать требования со встроенными возможностями операционных систем и прикладного ПО
- Высокий уровень коммуникативных навыков: можете перевести формальные требования на понятный для технических команд язык, а также с технического на язык аудиторов и бизнеса
Будет плюсом
- Высшее образование по направлению «Информационная безопасность»
- Опыт работы с законодательством в сфере обеспечения безопасности КИИ (187-ФЗ и и подзаконные акты), персональных данных (152-ФЗ и подзаконные акты)
- Опыт работы с международными стандартами (PCI DSS, ISO 27001, 27017, 27018, SOC 2)
- Понимание сетевых технологий, операционных систем Windows, Unix/Linux-based
- Понимание принципов функционирования виртуальных и облачных сред
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса