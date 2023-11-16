Senior Golang/Python-разработчик в команду Общих сервисов Облака

Облако Selectel - это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных и сетями. Наши сервисы запущены в нескольких географически удаленных локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом.
Мы ищем Senior Developer GO c знаниями Python (сейчас сервисы делятся 50/50 но мы активно переходим на GO) в Команду Общих Сервисов, которая отвечает за ряд платформенных сервисов , обеспечивающих работу всего Облака Selectel. Микросервисы написаны на Python и Golang.
Задача команды: поддерживать имеющиеся сервисы, дорабатывать их под нужды других команд Облака и писать новые, при необходимости. Единственное, что мы не делаем сами - это менеджмент и закупку сетевых железок, для этого есть отдельная команда инфраструктурных сетевиков.
Наш стек: Go, Python3, MySql, Celery, Flask, RabbitMQ, Redis, Puppet, Docker, OpenStack (взаимодействие через API)
Основные задачи
- Разрабатывать публичные API облачной платформы на Python и Go, а также связанные с ними инструменты: Terraform Provider, SDK и CLI
- Участвовать в развитии внутренних сервисов облачной платформы, например, мы занимаемся сбором потребления всех облачных ресурсов для последующей передачи в систему биллинга
- Проектировать архитектуру новых географически распределенных сервисов, решать сложные нетривиальные задачи
- Улучшать мониторинг наших сервисов, а также упрощать их поддержку
Мы ожидаем
- Опыт коммерческой разработки на Python (Flask, aiohttp, SQLAlchemy, Marshmallow, Celery)
- Знание Golang
- Опыт работы с базами данных (SQL & NoSQL):
- Умение строить и оптимизировать сложные запросы (мы используем mysql и redis)
- Умение качественно и полно писать unit-тесты и структурировать их
- Опыт использования RabbitMQ, Kafka, NATS
- Опыт работы с ОС семейства Linux/Unix
- Опыт работы и понимание принципов CI/CD (умения писать jobs для: тестирования, docker образов, линтеров)
- Опыт работы с Docker, Docker Composer
Будет плюсом
- Опыт работы с публичными и/или приватными облаками (AWS, GCP, Azure, OpenStack)
- Опыт работы с k8s, puppet, Helm чарты и прочие шаблоны
- Опыт с Terraform провайдерами и модулями
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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