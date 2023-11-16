Backend-разработка

Senior Golang/Python-разработчик в команду Общих сервисов Облака

Облако Selectel - это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных и сетями. Наши сервисы запущены в нескольких географически удаленных локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом.

Мы ищем Senior Developer GO c знаниями Python (сейчас сервисы делятся 50/50 но мы активно переходим на GO) в Команду Общих Сервисов, которая отвечает за ряд платформенных сервисов , обеспечивающих работу всего Облака Selectel. Микросервисы написаны на Python и Golang.

Задача команды: поддерживать имеющиеся сервисы, дорабатывать их под нужды других команд Облака и писать новые, при необходимости. Единственное, что мы не делаем сами - это менеджмент и закупку сетевых железок, для этого есть отдельная команда инфраструктурных сетевиков.

Наш стек: Go, Python3, MySql, Celery, Flask, RabbitMQ, Redis, Puppet, Docker, OpenStack (взаимодействие через API)

Удаленная работа
Гибкий
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Облако Selectel - это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных и сетями. Наши сервисы запущены в нескольких географически удаленных локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом.

Мы ищем Senior Developer GO c знаниями Python (сейчас сервисы делятся 50/50 но мы активно переходим на GO) в Команду Общих Сервисов, которая отвечает за ряд платформенных сервисов , обеспечивающих работу всего Облака Selectel. Микросервисы написаны на Python и Golang.

Задача команды: поддерживать имеющиеся сервисы, дорабатывать их под нужды других команд Облака и писать новые, при необходимости. Единственное, что мы не делаем сами - это менеджмент и закупку сетевых железок, для этого есть отдельная команда инфраструктурных сетевиков.

Наш стек: Go, Python3, MySql, Celery, Flask, RabbitMQ, Redis, Puppet, Docker, OpenStack (взаимодействие через API)

Удаленная работа
Гибкий

Основные задачи

  • Разрабатывать публичные API облачной платформы на Python и Go, а также связанные с ними инструменты: Terraform Provider, SDK и CLI
  • Участвовать в развитии внутренних сервисов облачной платформы, например, мы занимаемся сбором потребления всех облачных ресурсов для последующей передачи в систему биллинга
  • Проектировать архитектуру новых географически распределенных сервисов, решать сложные нетривиальные задачи
  • Улучшать мониторинг наших сервисов, а также упрощать их поддержку

Мы ожидаем

  • Опыт коммерческой разработки на Python (Flask, aiohttp, SQLAlchemy, Marshmallow, Celery)
  • Знание Golang
  • Опыт работы с базами данных (SQL & NoSQL):
  • Умение строить и оптимизировать сложные запросы (мы используем mysql и redis)
  • Умение качественно и полно писать unit-тесты и структурировать их
  • Опыт использования RabbitMQ, Kafka, NATS
  • Опыт работы с ОС семейства Linux/Unix
  • Опыт работы и понимание принципов CI/CD (умения писать jobs для: тестирования, docker образов, линтеров)
  • Опыт работы с Docker, Docker Composer

Будет плюсом

  • Опыт работы с публичными и/или приватными облаками (AWS, GCP, Azure, OpenStack)
  • Опыт работы с k8s, puppet, Helm чарты и прочие шаблоны
  • Опыт с Terraform провайдерами и модулями

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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