Senior Golang/Python-разработчик в команду Общих сервисов Облака

Облако Selectel - это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных и сетями. Наши сервисы запущены в нескольких географически удаленных локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом.

Мы ищем Senior Developer GO c знаниями Python (сейчас сервисы делятся 50/50 но мы активно переходим на GO) в Команду Общих Сервисов, которая отвечает за ряд платформенных сервисов , обеспечивающих работу всего Облака Selectel. Микросервисы написаны на Python и Golang.

Задача команды: поддерживать имеющиеся сервисы, дорабатывать их под нужды других команд Облака и писать новые, при необходимости. Единственное, что мы не делаем сами - это менеджмент и закупку сетевых железок, для этого есть отдельная команда инфраструктурных сетевиков.

Наш стек: Go, Python3, MySql, Celery, Flask, RabbitMQ, Redis, Puppet, Docker, OpenStack (взаимодействие через API)