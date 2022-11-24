Инженеры дата-центра

Младший системный инженер

Москва
Сменный
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Москва
Сменный

На этой позиции вам предстоит:

  • Установка и подключение серверного и сетевого оборудования
  • Монтаж локальной сети и пассивного сетевого оборудования
  • Замена неисправных комплектующих в серверах и сетевом оборудовании

Наши ожидания:

  • Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием
  • Понимание принципов работы компьютерных сетей
  • Опыт монтажа СКС
  • Опыт установки ОС Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat), умение работать с командной строкой

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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