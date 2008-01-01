Инженер по эксплуатации ОЭ МСК Берзарина

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Мы, команда Инженеров по эксплуатации московских дата-центров Селектел. Осуществляем круглосуточную поддержку и техническое обслуживание инженерных систем инфраструктуры передовых ЦОД мощностью более 10МВт оборудованных новейшими инженерными системами ( Динамические ИБП Piller, Статика UPS Huawei, ДГУ SDMO, Cummins, MTU мощностью более 1МВт. Системы адаибатического охлаждения фрикулинг YORK и классических чиллеров Uniflair по 500+кВт. ) Все инженерные системы оборудованы мониторингом и по протоколу Modbus объединены в единую систему диспетчеризации. Датчики тока Shneider Electric PowerTag, Контроллеры автоматизации Simens, Beckhoff, Carel, Danfoss, а так же собственные разработки и решения делают наши ЦОД уникальными.) Десятки тысяч довольных клиентов. Компания полного цикла, от владения зданий в которых располагаются дата-центры и их проектирования, до сборки серверов и разработки ПО (500+ разработчиков и IT-специалистов)
Москва
Сменный
Основные задачи
- Эксплуатация и мониторинг инженерной инфраструктуры ЦОД, отслеживание, фиксация инцидентов, аварий и плановых работ.
- Расследование инцидентов, устранение аварии и минимизация их последствий.
- Обходы, осмотр инженерных систем и оборудования ЦОД, запуск ДГУ.
- Локальный ремонт/замены АВ в электрощитах инженерных системах ЦОД, вызов сервисных служб.
- Участие в плановых работах и ТО.
- Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию серверных шкафов, базовый монтаж оборудования.
- Прокладка силовых и слаботочных кабельных линий до инженерных систем (СКУД, Вентустановки, ДГУ, ИБП)
- Оперативные переключения в ЭУ, выставление уставок на оборудовании, контроль работ проводимых в серверных.
- Допуск и контроль подрядных организаций при проведении ТО и плановых работ. Работа с лифтами.
Мы ожидаем
- Наличие 3 и выше группы по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В.
- Знание правил устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок
- Опыт работы в диспетчерских службах, дата-центрах/серверных, службе эксплуатации промышленных инженерных сетей.
- Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens, York, Cummins, GE
- Опыт проведения монтажных и электромонтажных работ
Знание систем/программ
Будет плюсом если вы умеете работать с ПО:
- EcoStruxure Power Commission, Ekip Connect, PAS. Работали с такими системами как NetBox, Grafanа.
Будет плюсом
- Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями
- Опыт работы с системами мониторинга и диспетчеризации.
- Желателен опыт работы с дизель-генераторными установками.
- Аккуратность и внимательность к деталям Знание ПК на уровне уверенного пользователя.
- Способность быстро обучаться
Вашим плюсом будет:
- Опыт работы в дата-центрах, крупных серверных залах.
- Опыт работы с холодильными машинами, кондиционерами, вентиляционными установками.
- Наличие знаний по электробезопасности в электроустановках свыше 1000В.
- Опыт работы с высоковольтным оборудованием на ТП/РП.
- Умение проводить диагностику неисправностей электрощитового и электротехнического оборудования, анализ работы оборудования и компонентов инженерных систем.
- Наличие сертификатов повышения квалификации, сертификатов обучения по работе с ИБП/ДГУ/ХМ
- Умение читать техническую документацию на английском языке
- Умение пользоваться графическими редакторами AutoCad, Visio
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Ежемесячная премия по результатам работы после испытательного срока
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- График работы на испытательный срок 5/2 с 9:00 до 18:00, затем сменный график 2/2 с 8:00 до 20:00
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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