Инженер по эксплуатации ОЭ МСК Берзарина

Мы, команда Инженеров по эксплуатации московских дата-центров Селектел. Осуществляем круглосуточную поддержку и техническое обслуживание инженерных систем инфраструктуры передовых ЦОД мощностью более 10МВт оборудованных новейшими инженерными системами ( Динамические ИБП Piller, Статика UPS Huawei, ДГУ SDMO, Cummins, MTU мощностью более 1МВт. Системы адаибатического охлаждения фрикулинг YORK и классических чиллеров Uniflair по 500+кВт. ) Все инженерные системы оборудованы мониторингом и по протоколу Modbus объединены в единую систему диспетчеризации. Датчики тока Shneider Electric PowerTag, Контроллеры автоматизации Simens, Beckhoff, Carel, Danfoss, а так же собственные разработки и решения делают наши ЦОД уникальными.) Десятки тысяч довольных клиентов. Компания полного цикла, от владения зданий в которых располагаются дата-центры и их проектирования, до сборки серверов и разработки ПО (500+ разработчиков и IT-специалистов)