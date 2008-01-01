Эксплуатация дата-центра

Инженер по эксплуатации ОЭ МСК Берзарина

Мы, команда Инженеров по эксплуатации московских дата-центров Селектел. Осуществляем круглосуточную поддержку и техническое обслуживание инженерных систем инфраструктуры передовых ЦОД мощностью более 10МВт оборудованных новейшими инженерными системами ( Динамические ИБП Piller, Статика UPS Huawei, ДГУ SDMO, Cummins, MTU мощностью более 1МВт. Системы адаибатического охлаждения фрикулинг YORK и классических чиллеров Uniflair по 500+кВт. ) Все инженерные системы оборудованы мониторингом и по протоколу Modbus объединены в единую систему диспетчеризации. Датчики тока Shneider Electric PowerTag, Контроллеры автоматизации Simens, Beckhoff, Carel, Danfoss, а так же собственные разработки и решения делают наши ЦОД уникальными.) Десятки тысяч довольных клиентов. Компания полного цикла, от владения зданий в которых располагаются дата-центры и их проектирования, до сборки серверов и разработки ПО (500+ разработчиков и IT-специалистов)
Москва
Сменный
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Мы, команда Инженеров по эксплуатации московских дата-центров Селектел. Осуществляем круглосуточную поддержку и техническое обслуживание инженерных систем инфраструктуры передовых ЦОД мощностью более 10МВт оборудованных новейшими инженерными системами ( Динамические ИБП Piller, Статика UPS Huawei, ДГУ SDMO, Cummins, MTU мощностью более 1МВт. Системы адаибатического охлаждения фрикулинг YORK и классических чиллеров Uniflair по 500+кВт. ) Все инженерные системы оборудованы мониторингом и по протоколу Modbus объединены в единую систему диспетчеризации. Датчики тока Shneider Electric PowerTag, Контроллеры автоматизации Simens, Beckhoff, Carel, Danfoss, а так же собственные разработки и решения делают наши ЦОД уникальными.) Десятки тысяч довольных клиентов. Компания полного цикла, от владения зданий в которых располагаются дата-центры и их проектирования, до сборки серверов и разработки ПО (500+ разработчиков и IT-специалистов)
Москва
Сменный

Основные задачи

  • Эксплуатация и мониторинг инженерной инфраструктуры ЦОД, отслеживание, фиксация инцидентов, аварий и плановых работ.
  • Расследование инцидентов, устранение аварии и минимизация их последствий.
  • Обходы, осмотр инженерных систем и оборудования ЦОД, запуск ДГУ.
  • Локальный ремонт/замены АВ в электрощитах инженерных системах ЦОД, вызов сервисных служб.
  • Участие в плановых работах и ТО.
  • Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию серверных шкафов, базовый монтаж оборудования.
  • Прокладка силовых и слаботочных кабельных линий до инженерных систем (СКУД, Вентустановки, ДГУ, ИБП)
  • Оперативные переключения в ЭУ, выставление уставок на оборудовании, контроль работ проводимых в серверных.
  • Допуск и контроль подрядных организаций при проведении ТО и плановых работ. Работа с лифтами.

Мы ожидаем

  • Наличие 3 и выше группы по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В.
  • Знание правил устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок
  • Опыт работы в диспетчерских службах, дата-центрах/серверных, службе эксплуатации промышленных инженерных сетей.
  • Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens, York, Cummins, GE
  • Опыт проведения монтажных и электромонтажных работ

Знание систем/программ

Будет плюсом если вы умеете работать с ПО:

  • EcoStruxure Power Commission, Ekip Connect, PAS. Работали с такими системами как NetBox, Grafanа.

Будет плюсом

  • Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями
  • Опыт работы с системами мониторинга и диспетчеризации.
  • Желателен опыт работы с дизель-генераторными установками.
  • Аккуратность и внимательность к деталям Знание ПК на уровне уверенного пользователя.
  • Способность быстро обучаться

    Вашим плюсом будет:
  • Опыт работы в дата-центрах, крупных серверных залах.
  • Опыт работы с холодильными машинами, кондиционерами, вентиляционными установками.
  • Наличие знаний по электробезопасности в электроустановках свыше 1000В.
  • Опыт работы с высоковольтным оборудованием на ТП/РП.
  • Умение проводить диагностику неисправностей электрощитового и электротехнического оборудования, анализ работы оборудования и компонентов инженерных систем.
  • Наличие сертификатов повышения квалификации, сертификатов обучения по работе с ИБП/ДГУ/ХМ
  • Умение читать техническую документацию на английском языке
  • Умение пользоваться графическими редакторами AutoCad, Visio

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Ежемесячная премия по результатам работы после испытательного срока
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • График работы на испытательный срок 5/2 с 9:00 до 18:00, затем сменный график 2/2 с 8:00 до 20:00

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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