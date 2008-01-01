Backend-разработка

Ведущий конструктор печатных плат

В связи с открытием нового для нас направления формируем команду для разработки сложных печатных плат, содержащих современные высокоскоростные интерфейсы: DDR5, PCIe gen5 и их производные.

Санкт-Петербург
Гибкий
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14 июля устроим Day Off на IT-фестивале. Обсудим, как бережно развивать карьеру, и отдохнем на берегу Невы. Приходи!
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В связи с открытием нового для нас направления формируем команду для разработки сложных печатных плат, содержащих современные высокоскоростные интерфейсы: DDR5, PCIe gen5 и их производные.

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Совместно с схемотехником определять компоновки печатных плат и требуемые технологии их изготовления (количество слоёв, материалы, типы переходных отверстий, покрытия, шероховатости и т.п.)
  • Разрабатывать топологии печатных узлов
  • Выполнять анализ характеристик линий передач и цепей питания в частотной области. Разрабатывать корректирующие меры.
  • Распределять задач внутри группы конструкторов и выполнять текущий контроль их выполнения
  • Принимать участие в развитии инженерных подходов и методов при разработке и постановке на производство наших разработок

Вам не придётся

  • Разрабатывать конструкторские документы по ЕСКД
  • Создавать планы, бюджеты и отчеты о работе
  • Заниматься договорами, закупками и любыми административными задачами в том числе при взаимодействии с поставщиками PCB/PCBA

Мы ожидаем

  • Подтвержденный опыт разработки сложных печатных плат с многоканальными высокоскоростными интерфейсами
  • Понимание связи между конструктивными элементами печатных плат и характеристиками линий передач и цепей питания
  • Понимание основ распространения сигналов по проводникам печатных плат: пути протекания тока; что есть целостность сигналов и питания; чем обусловлены проблемы ЭМС и т.п.
  • Глубокие знания в области технологий изготовления печатных плат и  материалов
  • Умение использовать 2.5D/3D EM инструменты моделирования SI/PI для оценки параметров линий передач и цепей питания в ходе разработки топологии
  • Безусловным плюсом будет опыт использования инструментов автоматизации разработки топологии

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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