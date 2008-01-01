Ведущий конструктор печатных плат

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14 июля устроим Day Off на IT-фестивале. Обсудим, как бережно развивать карьеру, и отдохнем на берегу Невы. Приходи!
В связи с открытием нового для нас направления формируем команду для разработки сложных печатных плат, содержащих современные высокоскоростные интерфейсы: DDR5, PCIe gen5 и их производные.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Совместно с схемотехником определять компоновки печатных плат и требуемые технологии их изготовления (количество слоёв, материалы, типы переходных отверстий, покрытия, шероховатости и т.п.)
- Разрабатывать топологии печатных узлов
- Выполнять анализ характеристик линий передач и цепей питания в частотной области. Разрабатывать корректирующие меры.
- Распределять задач внутри группы конструкторов и выполнять текущий контроль их выполнения
- Принимать участие в развитии инженерных подходов и методов при разработке и постановке на производство наших разработок
Вам не придётся
- Разрабатывать конструкторские документы по ЕСКД
- Создавать планы, бюджеты и отчеты о работе
- Заниматься договорами, закупками и любыми административными задачами в том числе при взаимодействии с поставщиками PCB/PCBA
Мы ожидаем
- Подтвержденный опыт разработки сложных печатных плат с многоканальными высокоскоростными интерфейсами
- Понимание связи между конструктивными элементами печатных плат и характеристиками линий передач и цепей питания
- Понимание основ распространения сигналов по проводникам печатных плат: пути протекания тока; что есть целостность сигналов и питания; чем обусловлены проблемы ЭМС и т.п.
- Глубокие знания в области технологий изготовления печатных плат и материалов
- Умение использовать 2.5D/3D EM инструменты моделирования SI/PI для оценки параметров линий передач и цепей питания в ходе разработки топологии
- Безусловным плюсом будет опыт использования инструментов автоматизации разработки топологии
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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