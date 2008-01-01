Тимлид в команду Сетевых функций облака

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, связывая их сетями. Ядро облака - это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов. Команда Сетевых функций облака - это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги для управления сетями, виртуальными роутерами, балансировщиками нагрузки. Всё направление виртуализации сетевых функций от Open vSwitch и настройки сетевых карт до панели управления делаем сами. И сейчас мы ищем TL команды, который вместе с командой будет разрабатывать новые сетевые фичи в нашу облачную платформу.