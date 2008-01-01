Тимлид в команду Сетевых функций облака

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, связывая их сетями. Ядро облака - это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов. Команда Сетевых функций облака - это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги для управления сетями, виртуальными роутерами, балансировщиками нагрузки. Всё направление виртуализации сетевых функций от Open vSwitch и настройки сетевых карт до панели управления делаем сами. И сейчас мы ищем TL команды, который вместе с командой будет разрабатывать новые сетевые фичи в нашу облачную платформу.
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, связывая их сетями. Ядро облака - это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов. Команда Сетевых функций облака - это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги для управления сетями, виртуальными роутерами, балансировщиками нагрузки. Всё направление виртуализации сетевых функций от Open vSwitch и настройки сетевых карт до панели управления делаем сами. И сейчас мы ищем TL команды, который вместе с командой будет разрабатывать новые сетевые фичи в нашу облачную платформу.
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

Основные задачи

  • Управление людьми: проведение 1-1, мотивация и составление PDP, процесс Performance review
  • Управление командой: найм, повышение, onboarding, увольнение
  • Техническая экспертиза не более 30%: разработка, дизайн архитектуры, Code Review, развитие инженерной культуры в команде
  • Бизнес экспертиза: плотная работа с PO, Межкомандные коммуникации понимание бизнес метрик
  • Целеполагание и долгосрочное планирование: Постановка квартальных целей команды + Roadmap, Постановка целей спринта
  • Процессы: Scrum Master, Системная работа с тех долгом и багами
  • Лидерство: быт лидером команды, брать на себя ответственность, выходить за рамки своей команды и позиции

Мы ожидаем

  • Опыт на позиции руководителя не менее 2-х лет
  • Управление кроссфункциональными командами
  • Реальный опыт построения процессов в команде: Scrum/Kanban
  • Опыт найма сотрудников в команду
  • Опыт развития сотрудников их их повышения + управление ФОТ
  • Опыт разработки на Python от трех лет, уровень ME+ или SE
  • Понимание базовых принципов работы сетей: стандартные протоколы и их применение, алгоритмы балансировки, технологии обеспечения high availability в сетевом мире
  • Уверенное знание основного набора Linux-ниндзя: от free -m до ip netns и дальше в сети
  • Хорошие навыки построения архитектуры сложных систем

Будет плюсом

  • Уверенное знание Golang
  • Опыт работы с компонентами OpenStack Neutron и OpenStack Octavia
  • Опыт работы с любыми другими системами построения облаков и виртуализации
  • Опыт работы архитектором сетевых решений будет подспорьем в понимании задач и всей системы
  • Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.