Тимлид в команду Сетевых функций облака

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, связывая их сетями. Ядро облака - это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов. Команда Сетевых функций облака - это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги для управления сетями, виртуальными роутерами, балансировщиками нагрузки. Всё направление виртуализации сетевых функций от Open vSwitch и настройки сетевых карт до панели управления делаем сами. И сейчас мы ищем TL команды, который вместе с командой будет разрабатывать новые сетевые фичи в нашу облачную платформу.
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
Основные задачи
- Управление людьми: проведение 1-1, мотивация и составление PDP, процесс Performance review
- Управление командой: найм, повышение, onboarding, увольнение
- Техническая экспертиза не более 30%: разработка, дизайн архитектуры, Code Review, развитие инженерной культуры в команде
- Бизнес экспертиза: плотная работа с PO, Межкомандные коммуникации понимание бизнес метрик
- Целеполагание и долгосрочное планирование: Постановка квартальных целей команды + Roadmap, Постановка целей спринта
- Процессы: Scrum Master, Системная работа с тех долгом и багами
- Лидерство: быт лидером команды, брать на себя ответственность, выходить за рамки своей команды и позиции
Мы ожидаем
- Опыт на позиции руководителя не менее 2-х лет
- Управление кроссфункциональными командами
- Реальный опыт построения процессов в команде: Scrum/Kanban
- Опыт найма сотрудников в команду
- Опыт развития сотрудников их их повышения + управление ФОТ
- Опыт разработки на Python от трех лет, уровень ME+ или SE
- Понимание базовых принципов работы сетей: стандартные протоколы и их применение, алгоритмы балансировки, технологии обеспечения high availability в сетевом мире
- Уверенное знание основного набора Linux-ниндзя: от free -m до ip netns и дальше в сети
- Хорошие навыки построения архитектуры сложных систем
Будет плюсом
- Уверенное знание Golang
- Опыт работы с компонентами OpenStack Neutron и OpenStack Octavia
- Опыт работы с любыми другими системами построения облаков и виртуализации
- Опыт работы архитектором сетевых решений будет подспорьем в понимании задач и всей системы
- Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса