Сети

Старший сетевой инженер

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Экплуатация, анализ и участие в развитии сетевых архитектур
  • Работа с оборудованием разных вендоров (Juniper, Huawei, H3C и др.)
  • Конфигрурирование и траблшутинг различных сетевых протоколов и технологий (MLAG, stack, OSPF, IS-IS, BGP, MPLS, L3VPN, VXLAN/EVPN и др.)
  • Участие в ликвидации аварий, их анализ и предотвращение
  • Работа с обращениями клиентов
  • Анализ событий сетевого мониторинга, участие в его развитии
  • Ведение документации по используемым решениям в сети и по иным задачам сетевого отдела
  • Проведение плановых работ на сети
  • Участие в планировании деятельности отдела
  • Курирование, консультирование, экспертная помощь, обучение сотрудников отдела
  • Участие в проектной деятельности, техническая декомпозиция и распределение задач

Мы ожидаем

  • Знание технологий и протоколов, используемых на канальном и сетевом уровнях в сетях связи
  • Понимание назначения и принципов работы сетевой архитектуры Клоза (фабрики)
  • Знание специфики различных вендоров и сетевого оборудования представленного на рынке (РФ и мире)
  • Опыт в области настройки и поддержки сетевых сервисов, реализованных на базе технологий MPLS, L2/L3 VPN, EVPN, VXLAN, протоколов OSPF, BGP, IS-IS, VRRP и пр
  • Опыт самостоятельного планирования и проведения работ на сетевой инфраструктуре
  • Опыт в устранении сетевых инцидентов
  • Наличие знаний, эквивалентных CCNP-RS/JNCP-RS/ENP
  • Опыт обучения, передачи знаний, организации технического развития команды

Будет плюсом

  • Профильный опыт работы от 3 лет
  • Высшее профильное образование
  • Сертификаты сетевых вендоров

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в Санкт-Петербурге в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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